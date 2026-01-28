Oda Başkanı Altına Güveniyor: “Hiçbir Zaman Günübirlik Tavsiye Etmedik”
Donald Trump’un “güçsüz dolar” açıklaması sonrasında altın fiyatları bir kez daha tarihi zirvesini gördü. Altının ons fiyatı 5 bin 250 dolara kadar çıkarken, Türkiye’de de gram altın 7 bin 333 liraya yükseldi. Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı, “Hiçbir zaman günübirlik tavsiye etmedik” diyerek, “Altın uzun vadeli yatırım aracıdır. Gram altında 10 bin lira seviyesi hayal değil. Ekonomik belirtilere baktığımız zaman altın 10 binli seviyelere gidebilir.” ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Amerika Merkez Bankası’nın bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesi Trump’ın “ucuz dolar” açıklaması altın piyasasını hareketlendirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Dövize, faize yatırım yapanlar kazanamadı”
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın