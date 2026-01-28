Oda Başkanı Altına Güveniyor: “Hiçbir Zaman Günübirlik Tavsiye Etmedik”

Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları ile ilgili Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı da açıklamada bulundu.

Çakmakçı, “Kısa zamanda yüzde 25 değer artışı oldu. Altın güvenli liman, uzun vade yatırım aracıdır. Günübirlik hiçbir zaman tavsiye etmedik. Nedenleri devam eden ekonomik savaşlar. Gerginlikler var, ABD-Venezuela, ABD-İran, İsrail-İran gerginlikleri dolayısıyla altın fiyatları yükselişe devam ediyor. Durum savaş ortamından çıktı, artık ekonomik savaşa döndü. Altın uluslararası piyasada özellikle ons bazında yükseliyor. Dolar bazında bir yükseliş yok. Şu an 5 bin 300-400 seviyelerine kadar yükselen bir ons trendi var. 1 kilo altın 180 bin dolarlara yaklaştı. Geçen sene 85 bin dolar fiyatındaydı. Altın fiyatları yükselmeye devam edecek. Yıl sonunda beklediğimiz 7 bin 500 liralı rakamlardı fakat yılın birinci ayında 7 bin 600 seviyesinde. Bu da trendi daha yukarı attı. Ekonomik belirtilere baktığımız zaman altın 10 binli seviyelere gidebilir diye düşünüyoruz” diye konuştu.