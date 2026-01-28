onedio
Oda Başkanı Altına Güveniyor: “Hiçbir Zaman Günübirlik Tavsiye Etmedik”

Oda Başkanı Altına Güveniyor: "Hiçbir Zaman Günübirlik Tavsiye Etmedik"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
28.01.2026 - 14:43

Donald Trump’un “güçsüz dolar” açıklaması sonrasında altın fiyatları bir kez daha tarihi zirvesini gördü. Altının ons fiyatı 5 bin 250 dolara kadar çıkarken, Türkiye’de de gram altın 7 bin 333 liraya yükseldi. Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı, “Hiçbir zaman günübirlik tavsiye etmedik” diyerek, “Altın uzun vadeli yatırım aracıdır. Gram altında 10 bin lira seviyesi hayal değil. Ekonomik belirtilere baktığımız zaman altın 10 binli seviyelere gidebilir.” ifadelerini kullandı.

Amerika Merkez Bankası’nın bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesi Trump’ın “ucuz dolar” açıklaması altın piyasasını hareketlendirdi.

Amerika Merkez Bankası'nın bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesi Trump'ın "ucuz dolar" açıklaması altın piyasasını hareketlendirdi.

Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları ile ilgili Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı da açıklamada bulundu.

Çakmakçı, “Kısa zamanda yüzde 25 değer artışı oldu. Altın güvenli liman, uzun vade yatırım aracıdır. Günübirlik hiçbir zaman tavsiye etmedik. Nedenleri devam eden ekonomik savaşlar. Gerginlikler var, ABD-Venezuela, ABD-İran, İsrail-İran gerginlikleri dolayısıyla altın fiyatları yükselişe devam ediyor. Durum savaş ortamından çıktı, artık ekonomik savaşa döndü. Altın uluslararası piyasada özellikle ons bazında yükseliyor. Dolar bazında bir yükseliş yok. Şu an 5 bin 300-400 seviyelerine kadar yükselen bir ons trendi var. 1 kilo altın 180 bin dolarlara yaklaştı. Geçen sene 85 bin dolar fiyatındaydı. Altın fiyatları yükselmeye devam edecek. Yıl sonunda beklediğimiz 7 bin 500 liralı rakamlardı fakat yılın birinci ayında 7 bin 600 seviyesinde. Bu da trendi daha yukarı attı. Ekonomik belirtilere baktığımız zaman altın 10 binli seviyelere gidebilir diye düşünüyoruz” diye konuştu.

“Dövize, faize yatırım yapanlar kazanamadı”

"Dövize, faize yatırım yapanlar kazanamadı"

Fikret Çakmakçı şöyle devam etti:

“Altının düşük olduğu dönemde biz vatandaşa dövizden çıkın, altın alın diye hep tavsiyelerde bulunduk. 1 kilo altının 80 bin dolar olduğu dönemde altın alanlar yüzde 100'ün üzerinde para kazandı. Döviz tutanlar ise tam tersi parası yerinde kaldı. Ya da faiz yatırımı yapan vatandaş, yüzde 30-40 faiz aldı ama altının son 1 yılda yükselişi hemen hemen yüzde 150'lere kadar dayandı. Vatandaşın ister istemez parası faizde sıfıra çıktı. Çok değer kaybetti. Biz altının güvenli liman olduğunu, devam ettiğini ve edeceğini her zaman söylüyoruz” diye konuştu.

