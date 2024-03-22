Ailesini Rahatsız Etmemek İçin Piyanosunu Kulaklığına Bağlayan Genç Tuşlardan Çıkan Sesi Hesap Edemedi

Sanatla uğraşmak, özellikle de bir enstrüman çalmak kesinlikle özel alan gerektiriyor. Bu alanın, sanatçının yaratıcılığını besleyen ve ona ilham veren bir ortam olmasının yanısıra, sanatını icra ederken çevresindekilere de rahatsızlık vermeyeceği bir yer olması da gerekiyor.