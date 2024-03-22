Ailesini Rahatsız Etmemek İçin Piyanosunu Kulaklığına Bağlayan Genç Tuşlardan Çıkan Sesi Hesap Edemedi

Kaynak: https://www.tiktok.com/@aysa._.lalisa...
Sanatla uğraşmak, özellikle de bir enstrüman çalmak kesinlikle özel alan gerektiriyor. Bu alanın, sanatçının yaratıcılığını besleyen ve ona ilham veren bir ortam olmasının yanısıra, sanatını icra ederken çevresindekilere de rahatsızlık vermeyeceği bir yer olması da gerekiyor.
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Bir genç, kardeşi uyurken onu rahatsız etmeden piyano çalabilmek için piyanosunu kulaklığına bağladı.
Fakat tuşlardan çıkan sesi hesap edemeyince ortaya güldüren bir görüntü çıktı.
İşte o video;
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