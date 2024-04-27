Bir Taksici Trafik Vardı Bahanesiyle Yolcuya Baskı Yaparak 50 TL Bahşiş Ücreti Çekti

200 TL taksimetre ücreti yazan konuma gelindiğinde bir taksici yolcuya baskı yapmaya başladı ve 250 TL çekmek istediğini söyledi. Ancak yolcu 50 TL bahşiş vermek istemiyordu. Uzun bir süre taksicinin baskı yapmasına katlanan genç adam hayır demesine rağmen takcisinin ücreti çektiğini öğrendi.