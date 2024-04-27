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Bir Taksici Trafik Vardı Bahanesiyle Yolcuya Baskı Yaparak 50 TL Bahşiş Ücreti Çekti

Bir Taksici Trafik Vardı Bahanesiyle Yolcuya Baskı Yaparak 50 TL Bahşiş Ücreti Çekti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
27.04.2024 - 15:07

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200 TL taksimetre ücreti yazan konuma gelindiğinde bir taksici yolcuya baskı yapmaya başladı ve 250 TL çekmek istediğini söyledi. Ancak yolcu 50 TL bahşiş vermek istemiyordu. Uzun bir süre taksicinin baskı yapmasına katlanan genç adam hayır demesine rağmen takcisinin ücreti çektiğini öğrendi.

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Taksici zorla bahşiş isteme sebebini ise trafik olması şeklinde belirtti. Genç adam ise yaşananlardan dolayı polisi arayacağını söyledi ve araçtan indi.

Taksici zorla bahşiş isteme sebebini ise trafik olması şeklinde belirtti. Genç adam ise yaşananlardan dolayı polisi arayacağını söyledi ve araçtan indi.

Otoparkta gerçekleşen olayda taksicinin polisi duyunca panik yaşadığı anlar görüntülere yansıdı.

Otoparkta gerçekleşen olayda taksicinin polisi duyunca panik yaşadığı anlar görüntülere yansıdı.

İşte tüm detaylar 👇

Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu. 👇

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