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Seyir Halindeyken Şehirlerarası Otobüste Yer Değiştiren Şoförler Yolculara Gergin Anlar Yaşattı

Seyir Halindeyken Şehirlerarası Otobüste Yer Değiştiren Şoförler Yolculara Gergin Anlar Yaşattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
27.04.2024 - 12:56

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DHA’dan Uğur Şahin’in haberine göre şehirlerarası otobüste araç seyir halindeyken şoförler yer değiştirdi. O anları ise arka koltuklarda oturan bir yolcu cep telefonuyla kaydetti.

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İddiaya göre olay 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndan Gaziantep’e gelmekte olan özel bir firmanın otobüsünde yaşandı.

İddiaya göre olay 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndan Gaziantep’e gelmekte olan özel bir firmanın otobüsünde yaşandı.

Saat sabah 05.00 sularında yolcuların bir kısmı uyurken yapılan şoför değişimi sırasında otobüsün sağa sola yalpaladığı görüldü.

Saat sabah 05.00 sularında yolcuların bir kısmı uyurken yapılan şoför değişimi sırasında otobüsün sağa sola yalpaladığı görüldü.

İşte o anlar 👇

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