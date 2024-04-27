İYİ Parti’de Kurultay Zamanı: Yeni Başkan Kim Olacak?

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde adeta hezimet yaşayan İYİ Parti’de kurultay kararı alınmış ve mevcut genel başkan Meral Akşener aday olmayacağını açıklamıştı. İYİ Parti’de başkanlık için dört adayın yarışacağı kurultay bugün Ankara’da yapılacak.