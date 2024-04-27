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İYİ Parti’de Kurultay Zamanı: Yeni Başkan Kim Olacak?

İYİ Parti’de Kurultay Zamanı: Yeni Başkan Kim Olacak?

İyi Parti
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.04.2024 - 09:35

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde adeta hezimet yaşayan İYİ Parti’de kurultay kararı alınmış ve mevcut genel başkan Meral Akşener aday olmayacağını açıklamıştı. İYİ Parti’de başkanlık için dört adayın yarışacağı kurultay bugün Ankara’da yapılacak.

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Bugün yapılacak İYİ Parti kurultayında, aday olmayan Meral Akşener’in konuşması veda niteliği taşıyacak.

Bugün yapılacak İYİ Parti kurultayında, aday olmayan Meral Akşener’in konuşması veda niteliği taşıyacak.

İYİ Parti’nin 5’inci Olağanüstü Kurultayı’nda Koray Aydın, Musavat Dervişoğlu, Tolga Akalın ve Günay Kodaz yarışacak.

İYİ Parti’nin 5’inci Olağanüstü Kurultayı’nda Koray Aydın, Musavat Dervişoğlu, Tolga Akalın ve Günay Kodaz yarışacak.

Ankara Ticaret Odası Kongre merkezinde yapılacak kurultaya seyirci alınmayacak.

Ankara Ticaret Odası Kongre merkezinde yapılacak kurultaya seyirci alınmayacak.

İYİ Parti Kurultayında 1302 kayıtlı delege oy kullanacak.

İYİ Parti Kurultayında 1302 kayıtlı delege oy kullanacak.

Meral Akşener’in, adaylardan Musavat Dervişoğlu’nu desteklediği biliniyor.

Meral Akşener’in, adaylardan Musavat Dervişoğlu’nu desteklediği biliniyor.
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