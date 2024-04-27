Seçim Gecesi 100 Milyon Liralık Fatura: Seçim Kaybedilmesine Rağmen Tüm Gece Mesai Sürmüş

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde Manisa’nın Yunus Emre ilçesi de AK Parti’den CHP’ye geçmişti. Seçim gecesi, seçim kaybedildiğini anlayan eski yönetimin, tüm gece belediyede mesai yaptığı ve toplam 100 milyon liralık alış faturasını işleme girerek çek yazdığı ortaya çıktı.