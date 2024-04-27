Nevşin Mengü’den Nihal Candan’ın Tahliyesine Çetin Doğan Tepkisi: “Ayıptır, Günahtır”
Nevşin Mengü’den Nihal Candan’ın Tahliyesine Çetin Doğan Tepkisi: “Ayıptır, Günahtır”
Dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklu olarak yargılanan sosyal medya fenomeni Nihal Candan, yemek yememe hastalığı olan anoreksiya yüzünden 37 kiloya kadar düşünce cezaevinden sağlık koşulları sebebiyle tahliye olmuştu. Gazeteci Nevşin Mengü, 28 Şubat davasından tutuklu bulunan emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın tedavi sonrası tekrar cezaevine gönderilmesini hatırlatarak karara tepki gösterdi.
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Bahar ve Nihal Candan kardeşler, dolarlandırıcılık çetesiyle birlikte çalıştığı ve kara para aklamaya yardım ettikleri gerekçesiyle yaklaşık 6 ay önde tutuklanmıştı.
Kardeşlerden Nihal Candan, anoreksiya hastalığı sebebiyle 37 kiloya kadar düşünce cezaevinden tahliye olmuştu.
Gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medyada Nihal Candan’ın tahliyesini alıntılayarak Çetin Doğan’ı hatırlattı ve “Ayıptır, günahtır” ifadelerini kullandı.
Nevşin Mengü’nün paylaşımı 👇
28 Şubat davası sebebiyle tutuklu bulunan 83 yaşında emekli Orgeneral Çetin Doğan, 1 Mart 2023’te sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve geçtiğimiz günlerde yeniden İzmir 1 No’lu F Tipi Cezaevi’ne gönderilmişti.
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