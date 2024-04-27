Nevşin Mengü’den Nihal Candan’ın Tahliyesine Çetin Doğan Tepkisi: “Ayıptır, Günahtır”

Dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklu olarak yargılanan sosyal medya fenomeni Nihal Candan, yemek yememe hastalığı olan anoreksiya yüzünden 37 kiloya kadar düşünce cezaevinden sağlık koşulları sebebiyle tahliye olmuştu. Gazeteci Nevşin Mengü, 28 Şubat davasından tutuklu bulunan emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın tedavi sonrası tekrar cezaevine gönderilmesini hatırlatarak karara tepki gösterdi.