Nevşin Mengü’den Özlem Zengin’e Tepki: “Dostum, İnsanlar Uydurma İddialarla İçeride Çürüyor!”
Nevşin Mengü’den Özlem Zengin’e Tepki: “Dostum, İnsanlar Uydurma İddialarla İçeride Çürüyor!”
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesinin yankıları sürüyor. Can Atalay kararını mecliste AK Partili Bekir Bozdağ okurken, muhalefet milletvekilleri kararın okunmasını engellemeye çalışmıştı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, bugün yaptığı konuşmada arkadaşlarına ‘katil’ dediklerini söyleyerek muhalefet vekillerini hedef aldı. Gazeteci Nevşin Mengü ise yaptığı yayında Özlem Zengin’e tepki gösterdi.
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Anayasa Mahkemesi’nin kararına rağmen cezaevinden salınmayan ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesi konuşulmaya devam ediyor.
Mecliste kararı okuyan Ak Partili Bekir Bozdağ’a, TİP ve CHP milletvekilleri büyük tepki göstermiş ve kararın okunmasını engellemeye çalışmıştı.
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, bugün mecliste yaptığı konuşmada muhalefet milletvekillerine yüklendi ve ‘katil’ demeleri karşısında mağdur olduklarını ifade etti.
Gazeteci Nevşin Mengü ise ‘katil’ kelimesine takılan Özlem Zengin’e tepki gösterdi.
Özlen Zengin ile dalga geçen Mengü, Can Atalay’ın ve birçok tutuklunun doğru olmayan iddianamelerle hapiste çürüdüğünü hatırlattı.
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