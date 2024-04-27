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Çocukluk Kahramanlarını Kostümlerle Canlandıran Gençler Sizi Tatlı Bir Yolculuğa Çıkaracak

Çocukluk Kahramanlarını Kostümlerle Canlandıran Gençler Sizi Tatlı Bir Yolculuğa Çıkaracak

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
27.04.2024 - 14:11

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Bir grup öğrenci okulda bir araya gelerek ‘çocukluk kahramanları’ konsepti bir parti yaptı. Hepsini kostümlerinde birbirinden özenli ve yaratıcı davranmıştı. O renkli görüntüler ise kısa sürede viral oldu.

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‘Çilek kız’ kostümü giyen genç kadın videonun sunucusu rolünü üstlenmişti. Herkeste kim olduklarını ve en çok kimi beğendiklerini sordu.

‘Çilek kız’ kostümü giyen genç kadın videonun sunucusu rolünü üstlenmişti. Herkeste kim olduklarını ve en çok kimi beğendiklerini sordu.

Genel itibariyle anismasyon ve çizgi film karakterlerini canlandıran gençler arasında çocukluk kahramanı olarak Seyit Onbaşı’nı canlandıran gencin ince düşüncesi dikkat çekti.

Genel itibariyle anismasyon ve çizgi film karakterlerini canlandıran gençler arasında çocukluk kahramanı olarak Seyit Onbaşı’nı canlandıran gencin ince düşüncesi dikkat çekti.

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