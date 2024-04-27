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23 Nisan Gösterisinde İzmir Marşı Söylerken Trakyalı Kimliğini Tutamayan Tatlı Kıza Beğeniler Yağdı

23 Nisan Gösterisinde İzmir Marşı Söylerken Trakyalı Kimliğini Tutamayan Tatlı Kıza Beğeniler Yağdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
27.04.2024 - 11:48

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için düzenlenen gösterilerin tatlı videoları paylaşılmaya devam ediyor. Şimdilerdeyse kız arkadaşlarıyla gösterileri için sahneye çıkan Trakyalı bir kızın videosu viral oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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@bernakatranc6 adlı TikTok hesabından o anlar “Birden trakyalı olduğum aklıma gelmiştir.” notuyla paylaşıldı.

@bernakatranc6 adlı TikTok hesabından o anlar “Birden trakyalı olduğum aklıma gelmiştir.” notuyla paylaşıldı.

İzmir Marşı söylemek için mikrofonu alan kızın bir anda marşı söylemeyi bıraktığı anlara izleyiciler alkışlarıyla eşlik etti.

İzmir Marşı söylemek için mikrofonu alan kızın bir anda marşı söylemeyi bıraktığı anlara izleyiciler alkışlarıyla eşlik etti.

İşte detaylar 👇

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