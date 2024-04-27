23 Nisan Gösterisinde İzmir Marşı Söylerken Trakyalı Kimliğini Tutamayan Tatlı Kıza Beğeniler Yağdı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için düzenlenen gösterilerin tatlı videoları paylaşılmaya devam ediyor. Şimdilerdeyse kız arkadaşlarıyla gösterileri için sahneye çıkan Trakyalı bir kızın videosu viral oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.