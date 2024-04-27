Hiç Beklemediği Anda Dünyanın En Tatlı Evlenme Teklifini Alan Kadının Duygularına Siz de Ortak Olacaksınız

Evlenme teklifi söz konusu olunca yaratıcılık sınırlarının zorlandığı örnekler görebiliyoruz. Bir çift de son zamanlarda TikTok’un meşhur akımlarından birini evlenme teklifine uyarladıkları videolarıyla beğenileri topladı.
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Birbirlerinin resimlerini çizmek için bir araya gelen çiftin bu romantik ve aynı zamanda eğlenceli anları çok güzel bir sonla bitti.
Genç kadın olması gerektiği gibi sevgilisini çizmişti ancak genç adamın evlilik teklifi sürprizi tuvale daha çok yakışmış gibiydi.
İşte o anlar 👇
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