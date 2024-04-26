TikTok’un Yeni Akımı Tepki Topladı: Gençler Akımda Tesettürlü Hallerini ve Partiledikleri Anları Kıyaslıyor

TikTok’ta sık sık yeni çıkan şarkılarla birlikte akımlar yapıldığını görsek de bu seferki akım pek doğru karşılanmadı. Berkcan Güven’in yeni şarkısı Helal All Day eşliğinde çekilen videolar, şarkı sözlerine uygun olarak çekiliyor. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Akımda şarkının ilk kısmı için gençler tesettürlü hallerini ekliyor.
Ancak şarkının ikinci cümlesine geçildiğinde ise genellikle alkol eşliğinde videolar koyuluyor.
Videolarda yapılanlar ise izleyiciler tarafından tasvip edilmiyor. Özellikle Almanya’dan gelen tepkiler dine saygısızlık olduğu yönünde.
Peki ya siz ne düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım. 👇
Gelen tepkilerden birkaçı bu şekilde. 👇
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