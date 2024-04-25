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Candaş Tolga Işık Kemal Kılıçdaroğlu’yla İlgili Cevabıyla Sosyal Medyada Tepki Topladı: “Hadsizlik Olmuş”

Candaş Tolga Işık Kemal Kılıçdaroğlu’yla İlgili Cevabıyla Sosyal Medyada Tepki Topladı: “Hadsizlik Olmuş”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
25.04.2024 - 23:45

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Can Yılmaz’ın Geri Vites programına konuk olan İsmail Saymaz ve Candaş Tolga Işık stüdyoya güldüren anlar yaşatsa da programın ilgili kesiti sosyal medyada paylaşılınca kullanıcıların dikkatini çekti.

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Can Yılmaz’ın İsmail Saymaz’a “Çevrende sürekli ben dost kazığı yedim, yine kandırıldım diye devamlı ağlayan bir dostun var mı?” sorusu üzerine Işık araya girdi.

Can Yılmaz’ın İsmail Saymaz’a “Çevrende sürekli ben dost kazığı yedim, yine kandırıldım diye devamlı ağlayan bir dostun var mı?” sorusu üzerine Işık araya girdi.

Saymaz “Yok.” cevabı verirken, Işık “Var, Kemal Kılıçdaroğlu.” dedi. Ancak kullanıcılar bu cevap karşısında haddini aştığını belirten yorumlar yaptı.

Saymaz “Yok.” cevabı verirken, Işık “Var, Kemal Kılıçdaroğlu.” dedi. Ancak kullanıcılar bu cevap karşısında haddini aştığını belirten yorumlar yaptı.

İşte detaylar 👇

Ve tepkiler. 👇

Ve tepkiler. 👇

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