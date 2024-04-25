Candaş Tolga Işık Kemal Kılıçdaroğlu’yla İlgili Cevabıyla Sosyal Medyada Tepki Topladı: “Hadsizlik Olmuş”

Can Yılmaz’ın Geri Vites programına konuk olan İsmail Saymaz ve Candaş Tolga Işık stüdyoya güldüren anlar yaşatsa da programın ilgili kesiti sosyal medyada paylaşılınca kullanıcıların dikkatini çekti.
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Can Yılmaz’ın İsmail Saymaz’a “Çevrende sürekli ben dost kazığı yedim, yine kandırıldım diye devamlı ağlayan bir dostun var mı?” sorusu üzerine Işık araya girdi.
Saymaz “Yok.” cevabı verirken, Işık “Var, Kemal Kılıçdaroğlu.” dedi. Ancak kullanıcılar bu cevap karşısında haddini aştığını belirten yorumlar yaptı.
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