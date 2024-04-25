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Columbia Üniversitesi Mimikleri Taklit Edebilen Bir Robot Yüz Geliştirdi

Columbia Üniversitesi Mimikleri Taklit Edebilen Bir Robot Yüz Geliştirdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
25.04.2024 - 22:05

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Teknoloji öyle bir seviyeye geldi ki, artık robotlarla ilgili bir yenilik duyduğumuzda sonraki adımı kestiremez olduk. Columbia Üniversitesi ise Emo adlı robot yüz geliştirdi ve Emo’nun özelliği izleyen herkesi şaşırttı. Gelin detaylar birlikte bakalım.

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Emo adlı robot yüz insan mimiklerini algılayarak karşısındaki kişiyle eş zamanlı bir şekilde o mimikleri taklit edebiliyor.

Emo adlı robot yüz insan mimiklerini algılayarak karşısındaki kişiyle eş zamanlı bir şekilde o mimikleri taklit edebiliyor.

İnsanlarla robotlar arasındaki etkileşimi geliştirmek adına mühendisler tarafından hazırlanan Emo, birçok ifadeye bürünebiliyor.

İnsanlarla robotlar arasındaki etkileşimi geliştirmek adına mühendisler tarafından hazırlanan Emo, birçok ifadeye bürünebiliyor.

İşte detaylar 👇

İlk tepkiler ise bu şekilde oldu. 👇

İlk tepkiler ise bu şekilde oldu. 👇

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