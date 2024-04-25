Columbia Üniversitesi Mimikleri Taklit Edebilen Bir Robot Yüz Geliştirdi

Teknoloji öyle bir seviyeye geldi ki, artık robotlarla ilgili bir yenilik duyduğumuzda sonraki adımı kestiremez olduk. Columbia Üniversitesi ise Emo adlı robot yüz geliştirdi ve Emo’nun özelliği izleyen herkesi şaşırttı. Gelin detaylar birlikte bakalım.