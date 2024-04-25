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Dövüş Sanatçısının Maçtan Önceki ve Sonraki Yüzü Arasındaki Farkı Görünce Sizin de Canınız Yanacak

Dövüş Sanatçısının Maçtan Önceki ve Sonraki Yüzü Arasındaki Farkı Görünce Sizin de Canınız Yanacak

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
25.04.2024 - 20:51

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Polonyalı dövüşçü Joanna Jedrzejczyk ile Çinli Weili Zhang arasında 2020’de gerçekleşen maçın görüntüleri yeniden gündeme geldi. Yıldızlar arasındaki maçın sonunda her iki tarafta hastaneye kaldırılmış ve tedavi görmüştü.

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İnanılmaz görüntülere sahne olan maç başlamadan önce UFC yıldızı Joanna Jedrzejczyk’in yüzü bu şekildeydi.

İnanılmaz görüntülere sahne olan maç başlamadan önce UFC yıldızı Joanna Jedrzejczyk’in yüzü bu şekildeydi.

Ancak karşılaşma sonunda aldığı ağır darbeler sonucu yüzünde oluşan deformasyon inanılır gibi değildi.

Ancak karşılaşma sonunda aldığı ağır darbeler sonucu yüzünde oluşan deformasyon inanılır gibi değildi.

İşte o anlar 👇

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