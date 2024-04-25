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İran’a Giden Bir Kadın Ahlak Bekçisi Tarafından İki Kez Uyarıldı: “Ahlak Kuralları Tahmin Ettiğimden Sıkı”

İran’a Giden Bir Kadın Ahlak Bekçisi Tarafından İki Kez Uyarıldı: “Ahlak Kuralları Tahmin Ettiğimden Sıkı”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
25.04.2024 - 18:04

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@inciserra adlı Instagram profilinden seyahat ettiği yerlerle ilgili içerikler üreten genç kadın şu an gerçekleştirdiği İran seyahatiyle ilgili yaptığı bir paylaşımıyla gündem oldu. Genç kadın İran’da ahlak bekçisi tarafından iki kez ikaz edildiğini ve nedenlerini anlattı.

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Ahlak kurallarının tahmin ettiğinden daha sıkı olduğunu anlatan kadın öncelikle takside başındaki şalı çıkardığı için taksi şoförünün ceza yediğini söyledi.

Ahlak kurallarının tahmin ettiğinden daha sıkı olduğunu anlatan kadın öncelikle takside başındaki şalı çıkardığı için taksi şoförünün ceza yediğini söyledi.

Ardından ise ayaklarında çorap olmadığı için çorap giymesi konusunda da uyarıldığını ifade etti.

Ardından ise ayaklarında çorap olmadığı için çorap giymesi konusunda da uyarıldığını ifade etti.

İşte detaylar 👇

Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu. 👇

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Selver.1994.06

Bir kadın olarak söylüyorum Atatürk’e bir kez daha minnettarlık duyuyorum. Ruhun şad olsun atam❤️🇹🇷

seremonix

Ya bu sanaldan prim kasan kızlar ( youtuber) adi altinda olanlar neden böyle basiretsiz ulkelere giderler.. Canım ATAM iyi ki 💜

sensizsinema

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