İran’a Giden Bir Kadın Ahlak Bekçisi Tarafından İki Kez Uyarıldı: “Ahlak Kuralları Tahmin Ettiğimden Sıkı”

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Ahlak kurallarının tahmin ettiğinden daha sıkı olduğunu anlatan kadın öncelikle takside başındaki şalı çıkardığı için taksi şoförünün ceza yediğini söyledi.
Ardından ise ayaklarında çorap olmadığı için çorap giymesi konusunda da uyarıldığını ifade etti.
İşte detaylar 👇
Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu. 👇
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Bir kadın olarak söylüyorum Atatürk’e bir kez daha minnettarlık duyuyorum. Ruhun şad olsun atam❤️🇹🇷
Ya bu sanaldan prim kasan kızlar ( youtuber) adi altinda olanlar neden böyle basiretsiz ulkelere giderler.. Canım ATAM iyi ki 💜
Arabada ceza yeme olayı benim de başıma gelmişti sjcsdk ama polisler genelde yabancılara pek laf etmiyorlar bariz bir açıklık(?) yoksa. İranlı sanıldı muhtem... Devamını Gör
Toplumsal dirençten dolayı kurallar esnemeye başladı diyenler var.Hatta Tahran metrosunda mesela pek çok açık kadın gördüklerini söyleyenler de var ama ne de... Devamını Gör