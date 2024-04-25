İran’a Giden Bir Kadın Ahlak Bekçisi Tarafından İki Kez Uyarıldı: “Ahlak Kuralları Tahmin Ettiğimden Sıkı”

@inciserra adlı Instagram profilinden seyahat ettiği yerlerle ilgili içerikler üreten genç kadın şu an gerçekleştirdiği İran seyahatiyle ilgili yaptığı bir paylaşımıyla gündem oldu. Genç kadın İran’da ahlak bekçisi tarafından iki kez ikaz edildiğini ve nedenlerini anlattı.