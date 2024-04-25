Cami Çıkışında Atatürk’e Hakaret Etmişti: Ahmet Bostancı’nın Cezası Belli Oldu
Cami Çıkışında Atatürk’e Hakaret Etmişti: Ahmet Bostancı’nın Cezası Belli Oldu
Ahmet Bostancı isimli şahıs, Cuma namazı sırasında camilerde okunan hutbede Mustafa Kemal Atatürk’ten bahsedilmesine tepki göstermiş ve Atatürk’e hakaret etmişti. Kısa süre tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Bostancı, bugün görülen davada 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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Ahmet Bostancı, Atatürk’ün ölüm yıldönümünde cami çıkışında Atatürk’e hakaret etmişti.
Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan sanık Ahmet Bostancı katıldı.
Bir önceki celse mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın suç tarihinde sosyal medya hesabından yapmış olduğu farklı paylaşımlarla Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret suçunun zincirleme şeklinde işlendiğinin anlaşıldığını ifade etmiş ve sanık hakkında 1 yıl 9 ay 15 günden 7 yıl 9 ay 15 güne kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istemişti.
Duruşmada savunma yapan sanık Ahmet Bostancı, "Tahliye edildikten sonra yaptığım araştırmada, attığım iddia edilen ‘ben de bunun sinkaf ediyorum’ şeklinde tweeti atmadım. Onu kabul etmiyorum. 'Puşt' şeklinde yazdığım tweet, hakaret amacıyla değil, güvenilmez manasında kullanmıştım. Ben ceza alacağım bir husus göremiyorum. İslam hukukuna göre inançsız ölen kişinin arkasından dua edilmemesi gerekir. 2 ay cezaevinde kaldım. Bu yeterli bir cezadır. Beratimi talep ediyorum" dedi.
Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ahmet Bostancı’nın Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.
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