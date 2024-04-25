İkili Koltukta Tek Başına Oturmak İsteyince Diğer Yolcularla Kavga Eden Şahıs Otobüsten Atıldı

Yanına başka bir yolcunun oturmasını istemeyen şahıs gergin anlara sebep oldu. O anları kaydeden başka bir yolcunun paylaşımının ardından ise sosyal medya ikiye bölündü. Kimileri akli dengesinin yerinde olmayabileceği ihtimaliyle sert tepki verildiğini söylerken kimileri ise yaşananları doğru bulduğunu ifade etti.