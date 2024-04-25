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İkili Koltukta Tek Başına Oturmak İsteyince Diğer Yolcularla Kavga Eden Şahıs Otobüsten Atıldı

İkili Koltukta Tek Başına Oturmak İsteyince Diğer Yolcularla Kavga Eden Şahıs Otobüsten Atıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
25.04.2024 - 22:42

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Yanına başka bir yolcunun oturmasını istemeyen şahıs gergin anlara sebep oldu. O anları kaydeden başka bir yolcunun paylaşımının ardından ise sosyal medya ikiye bölündü. Kimileri akli dengesinin yerinde olmayabileceği ihtimaliyle sert tepki verildiğini söylerken kimileri ise yaşananları doğru bulduğunu ifade etti.

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İstanbul’da gerçekleşen olayda ilgili şahıs kimsenin yanına oturmasını istemeyince taşkınlık çıkardı.

İstanbul’da gerçekleşen olayda ilgili şahıs kimsenin yanına oturmasını istemeyince taşkınlık çıkardı.

Bir süre tartışma yaşandıktan sonra yolculardan biri adamı otobüsten dışarı attı.

Bir süre tartışma yaşandıktan sonra yolculardan biri adamı otobüsten dışarı attı.

İşte tüm detaylar 👇

Yaşanan olaya gelen tepkilerden birkaçı ise bu şekilde oldu. 👇

Yaşanan olaya gelen tepkilerden birkaçı ise bu şekilde oldu. 👇
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