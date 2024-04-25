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Sigarayı Bırakmasıyla Birlikte 2,5 Haftada 15 Kilo Alan Adamın Haklı İsyanı

Sigarayı Bırakmasıyla Birlikte 2,5 Haftada 15 Kilo Alan Adamın Haklı İsyanı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
26.04.2024 - 00:12

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@ozzeness adlı kullanıcı adıyla TikTok hesabından içerikler üreten Enes Öz, hesabını ‘sigarayı bırakma günlüğüm’ başlığıyla kullanıyor. Şimdilerdeyse yaşadığı bir kilo problemini anlatarak birçok kişinin derdine tercüman oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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İçerik üreticisi sigarayı bırakınca alınan kilolara sitem etti ve 2,5 haftada 15 kilo aldığını söyledi.

İçerik üreticisi sigarayı bırakınca alınan kilolara sitem etti ve 2,5 haftada 15 kilo aldığını söyledi.

Ve bu kiloları sağlıklı verebilmesi için spor yapması gerektiğini öğrendiğini dile getirdi. Ancak bu rutinler pek ona göre hitap etmiyordu.

Ve bu kiloları sağlıklı verebilmesi için spor yapması gerektiğini öğrendiğini dile getirdi. Ancak bu rutinler pek ona göre hitap etmiyordu.

İşte detaylar 👇

Ve gelen tepkiler. 👇

Ve gelen tepkiler. 👇

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