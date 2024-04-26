Sıfır Bir Dizisinden Bir Kesiti Yabancı Kız Arkadaşına Öğretmeye Çalışan Adamın Viral Olan Anları

@the.hazars adlı Instagram hesabından yabancı kız arkadaşıyla içerikler üreten Velat Hazar, bir paylaşımıyla sosyal medyada gündem olmayı başardı. O videoda kız arkadaşına Sıfır Bir dizisinden meşhur bir sahneyi öğretiyordu. İkilinin o anları ise herkesi güldürdü.
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Velat Hazar kız arkadaşına önce o sahneyi izletti, Alexandra adlı kadın başlangıçta anlam veremedi.
Ancak ksıa sürede erkek arkadaşının desteğiyle ezberini tamamladı. Sırada ise o sahneyi gerçekleştirmek vardı.
İşte detaylar 👇
Gelen tepkilerden birkaçı ise bu şekilde. 👇
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