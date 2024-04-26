Sıfır Bir Dizisinden Bir Kesiti Yabancı Kız Arkadaşına Öğretmeye Çalışan Adamın Viral Olan Anları

@the.hazars adlı Instagram hesabından yabancı kız arkadaşıyla içerikler üreten Velat Hazar, bir paylaşımıyla sosyal medyada gündem olmayı başardı. O videoda kız arkadaşına Sıfır Bir dizisinden meşhur bir sahneyi öğretiyordu. İkilinin o anları ise herkesi güldürdü.