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Sıfır Bir Dizisinden Bir Kesiti Yabancı Kız Arkadaşına Öğretmeye Çalışan Adamın Viral Olan Anları

Sıfır Bir Dizisinden Bir Kesiti Yabancı Kız Arkadaşına Öğretmeye Çalışan Adamın Viral Olan Anları

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
26.04.2024 - 15:07

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@the.hazars adlı Instagram hesabından yabancı kız arkadaşıyla içerikler üreten Velat Hazar, bir paylaşımıyla sosyal medyada gündem olmayı başardı. O videoda kız arkadaşına Sıfır Bir dizisinden meşhur bir sahneyi öğretiyordu. İkilinin o anları ise herkesi güldürdü.

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Velat Hazar kız arkadaşına önce o sahneyi izletti, Alexandra adlı kadın başlangıçta anlam veremedi.

Velat Hazar kız arkadaşına önce o sahneyi izletti, Alexandra adlı kadın başlangıçta anlam veremedi.

Ancak ksıa sürede erkek arkadaşının desteğiyle ezberini tamamladı. Sırada ise o sahneyi gerçekleştirmek vardı.

Ancak ksıa sürede erkek arkadaşının desteğiyle ezberini tamamladı. Sırada ise o sahneyi gerçekleştirmek vardı.

İşte detaylar 👇

Gelen tepkilerden birkaçı ise bu şekilde. 👇

Gelen tepkilerden birkaçı ise bu şekilde. 👇

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