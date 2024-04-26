ODTÜ Eylemleri Sırasında Sesi Kısılan Genç Kadının Oscarlık Özgür Özel Taklidine Beğeniler Yağdı

Öğrencilerin düzenlediği ODTÜ bahar şenliklerinin süresinin kısaltılması ve Devrim Stadyumu’nda düzenlenen konserlere izin verilmemesinden dolayı öğrenciler kampüste tek yürek oldu. Eylemler sırasında ise bir kadın öğrencinin sesi kısılınca ortaya güldüren anlar çıktı.