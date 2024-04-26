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Contemporary İstanbul Fuarında Ekrem İmamoğlu Yağlı Boya ile İlk Kez Resim Yaptı

Contemporary İstanbul Fuarında Ekrem İmamoğlu Yağlı Boya ile İlk Kez Resim Yaptı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
26.04.2024 - 12:16

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Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonları’nda 28 Nisan’a kadar devam edecek olan Contemporary İstanbul ziyaretçilerine kapılarını açtı. İlk konuklarından biri ise  Ekrem İmamoğlu oldu.

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İmamoğlu, fuarda yağlı boya eşliğinde doğayı tasvir eden bir çalışma yaptı.

İmamoğlu, fuarda yağlı boya eşliğinde doğayı tasvir eden bir çalışma yaptı.

Ve sözlerine “Vallahi yağlı boya ile ilk defa tanışıyorum. En son ortaokulda sulu boyada kalmıştım. Renkleri birbirine karıştırarak bir şey yakalamaya çalışıyorum" cümlelerini ekledi.

Ve sözlerine “Vallahi yağlı boya ile ilk defa tanışıyorum. En son ortaokulda sulu boyada kalmıştım. Renkleri birbirine karıştırarak bir şey yakalamaya çalışıyorum" cümlelerini ekledi.

İşte o anlar 👇

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