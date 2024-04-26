Contemporary İstanbul Fuarında Ekrem İmamoğlu Yağlı Boya ile İlk Kez Resim Yaptı

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonları’nda 28 Nisan’a kadar devam edecek olan Contemporary İstanbul ziyaretçilerine kapılarını açtı. İlk konuklarından biri ise Ekrem İmamoğlu oldu.
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İmamoğlu, fuarda yağlı boya eşliğinde doğayı tasvir eden bir çalışma yaptı.
Ve sözlerine “Vallahi yağlı boya ile ilk defa tanışıyorum. En son ortaokulda sulu boyada kalmıştım. Renkleri birbirine karıştırarak bir şey yakalamaya çalışıyorum" cümlelerini ekledi.
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