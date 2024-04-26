Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin ile Vatandaşın Sohbetine Bir Anda Dahil Olan Genç Gündem Oldu

Mamak’ta geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, yeni Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin akşam saatlerinde sokağa çıkmıştı ve karşılaştığı bir vatandaşla diyalog halindeydi.
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Vatandaşın belediye başkanına soruları vardı ve aralarında hararetli bir sohbet yaşanıyordu.
Ancak yanlarına gelen genç bir çocuk bir anda kimsenin anlam veremediği konuşmalarıyla sohbeti yarıda kesti.
Başkan ile vatandaş müsaade isteseler de genç susmak bilmedi. İşte o anlar 👇
Ve gelen tepkilerden birkaçı. 👇
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