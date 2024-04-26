Kahramanmaraş’ta Bir Bir Dereye Atlayıp Yüzen İnekler İlk Kez Görenleri Şoke Etti

Kahramanmaraş’ta Kargaçayırı’nda görüntülenen inekler dere kenarında beklerken bir anda suya atlamaya başlayınca görenler o anları cep telefonlarıyla kaydetmeye başladı. Kayıt alan kadınların şaşkınlıkları diyaloglarına yansıdı.
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Daha önce ineklerin yüzdüğü anlara şahit olmayan kadınlar “Ben asla bilmiyordum ineklerin yüzdüğünü.” dedi.
İlk etapta ineklerin yanlışlıkla mı atladığını anlayamasalar da hepsi sırayla atlamaya başlayınca bilerek atladıklarını anladılar.
İşte o anlar 👇
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