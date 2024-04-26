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Kahramanmaraş’ta Bir Bir Dereye Atlayıp Yüzen İnekler İlk Kez Görenleri Şoke Etti

Kahramanmaraş’ta Bir Bir Dereye Atlayıp Yüzen İnekler İlk Kez Görenleri Şoke Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
26.04.2024 - 12:49

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Kahramanmaraş’ta Kargaçayırı’nda görüntülenen inekler dere kenarında beklerken bir anda suya atlamaya başlayınca görenler o anları cep telefonlarıyla kaydetmeye başladı. Kayıt alan kadınların şaşkınlıkları diyaloglarına yansıdı.

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Daha önce ineklerin yüzdüğü anlara şahit olmayan kadınlar “Ben asla bilmiyordum ineklerin yüzdüğünü.” dedi.

Daha önce ineklerin yüzdüğü anlara şahit olmayan kadınlar “Ben asla bilmiyordum ineklerin yüzdüğünü.” dedi.

İlk etapta ineklerin yanlışlıkla mı atladığını anlayamasalar da hepsi sırayla atlamaya başlayınca bilerek atladıklarını anladılar.

İlk etapta ineklerin yanlışlıkla mı atladığını anlayamasalar da hepsi sırayla atlamaya başlayınca bilerek atladıklarını anladılar.

İşte o anlar 👇

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