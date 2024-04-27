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Topuğuna Sıktı! Adana’da Bıçaklı Kavgayı Ayırmak İsteyen Polis Silah Kullandı

Topuğuna Sıktı! Adana’da Bıçaklı Kavgayı Ayırmak İsteyen Polis Silah Kullandı

Adana
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
27.04.2024 - 18:40 Son Güncelleme: 27.04.2024 - 18:41

Adana Masası’ isimli sosyal medya hesabının paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu. Sokakta yaşanan silahlı bir kavgayı ayırmak isteyen polis, taraflardan birinin topuğuna sıktı!

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Sık sık farklı olaylarla gündeme gelen şehirlerden biri olan Adana’da yine kavga oldu, polis bu kez silah kullandı.

Sık sık farklı olaylarla gündeme gelen şehirlerden biri olan Adana’da yine kavga oldu, polis bu kez silah kullandı.

İki kişi sebebi bilinmeyen bir konuda kavga etti. Taraflardan biri bıçakla diğeri de sopayla karşısındakine saldırdı.

İki kişi sebebi bilinmeyen bir konuda kavga etti. Taraflardan biri bıçakla diğeri de sopayla karşısındakine saldırdı.

Kavgayı ayırmakta zorlanan polis de belindeki silahlı kullanarak önce havaya sonra da elinde bıçak olan kişinin topuğuna sıktı.

Kavgayı ayırmakta zorlanan polis de belindeki silahlı kullanarak önce havaya sonra da elinde bıçak olan kişinin topuğuna sıktı.

İşte o anlar...

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Nuray

Polis gereğini yapmış. Elinde ki bıçağı bırakmamakta ısrarcı bir insanı ancak böyle durdurabilirsin.

V for Valkyr

Adam vurulduğuna memnun mu olmuş acaba yanlış mı görüyorum? Diğer adam da "bana da sık" diyor. Tımarhanelik...

Bozkurt

Mermi arsızı olmuşlar demek ki.

morbusmentis

Al mermi... xd Adam bundan kelli topukta delikle yaşayacak, eski topuğu deliklerden