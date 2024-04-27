DNA Testi Sonuçlandı, Gerçek Ortaya Çıktı: Ormanlık Alanda Bulunan Kemik Parçaları Korhan Berzeg'e Ait Çıktı
DNA Testi Sonuçlandı, Gerçek Ortaya Çıktı: Ormanlık Alanda Bulunan Kemik Parçaları Korhan Berzeg'e Ait Çıktı
Balıkesir’de ormanlık alanda bulunan kemik parçalarından alınan DNA, Korhan Berzeg’in eşi ve kızıyla eşleşti. Böylece ormanlık alanda bulunan kemik parçalarının Korhan Berzeg’e ait olduğu netleşmiş oldu.
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Balıkesir'de ormanlık alanda bulunan kemik parçalarının Korhan Berzeg'e ait olduğu ortaya çıktı.
Korhan Berzeg'in kızından alınan DNA örnekleriyle ormanlık alanda bulunan kemik parçalarıdan alınan örnekler eşleşti.
Ormanlık alanda bulunan kemik parçalarının günlerce aranan Korhan Berzeg'e ait olduğu belirlendi.
Uzun süredir kendisinden haber alınamayan ve aranan Korhan Berzeg'e ait olduğu düşünülen dere yatağında bulunan kemikler ileri teşhis için İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda inceleniyordu.
Kemiklerden alınan DNA örnekleri, Berzeg’in İngiltere’de yaşayan kızı Nisa Berzeg’ten alınacak DNA örnekleri ile karşılaştırıldı.
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Kemiklerdeki DNA, Berzeg'in kızıyla eşleşti.
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