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Kayıp Ekonomist Korhan Berzeg Kimdir? Korhan Berzeg Bulundu mu? İşte Arama Çalışmalarında Son Durum!

Kayıp Ekonomist Korhan Berzeg Kimdir? Korhan Berzeg Bulundu mu? İşte Arama Çalışmalarında Son Durum!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
27.04.2024 - 12:41

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bulunan yazlık evinden Dobermann cinsi 'Tina' isimli köpeği ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg için yeniden arama çalışmaları başladı. Neredeyse bir yıldır kayıp olan ünlü ekonimistin kimlik ve kredi kartları, kaybolmasından 312 gün sonra bulundu. Ayrıca Berzeg'in evine yaklaşık 4 kilometre uzakta insana ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulununca arama ekipleri yeniden çalışmalara başladı. Peki, Korhan Berzeg kimdir? Korhan Berzeg bulundu mu? 

İşte, detaylar...

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Korhan Berzeg Kimdir?

Korhan Berzeg Kimdir?

Korhan Berzeg, 1940 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. Berzeg, uzun yıllar İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) profesör olarak Ekonimi üzerine öğretim üyeliği yaptı. Daha sonra Amerika'ya giden Berzeg, Dünya Bankası'nda görev yaptı ve emekli oldu. 

Korhan Berzeg, Angela Berzeg evli ve bir de Nisa adında kızı var. Ünlü ekonimist Korhan Berzeg, aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de üniversitede hocasıydı.

Korhan Berzeg Ne Zaman Kayboldu?

Korhan Berzeg Ne Zaman Kayboldu?

Korhan Berzeg, 17 Haziran 2023 tarihinde saat 08.30 sıralarında Dobermann cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıktığı günden beri kayıp. 84 yaşındaki ekonomist için aylar süren arama çalışmalarında dikkat çeken gelişmeler meydana geldi.

Kayıp Ekonomist Korhan Berzeg'e Ne Oldu?

Kayıp Ekonomist Korhan Berzeg'e Ne Oldu?

Korhan Berzeg'in kaybolmasından 74 gün sonra köpeği Tina geri döndü. 29 Ağustos sabahı Gönen'de Armutlu Mahallesindeki eve geri dönen Tina'nın dışkı ve kan örnekleri incelendi. Sonuçlar köpeğin, doğada kamadığına işaret ediyor. Bu ada yetkililere yakın bir bölgede alıkoyulmuş olduğunu düşündürüyor. 

Ünlü ekonomistin kaybolmasından 312 gün sonra ise kimlik ve kredi kartları bulundu. Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay tarafından bulunan Berzeg'e ait eşyaların yanında kıyafet ve insana ait olduğu düşünülen kemik parçaları da tespit edildi. Bu andan itibaren arama çalışamaları yeniden başladı. Gizlilik kapsamındaki soruşturmaya ilişkin ilk açıklama Berzeg ailesinin avukatından geldi. Bu detaylara daha önceki haberimizde yer vermiştik. 👇

Detayları Haberimizde Bulabilirsiniz 👇

Korhan Berzeg Bulundu mu?

Korhan Berzeg Bulundu mu?

Henüz bulunamayan Berzeg için yeniden arama çalışmaları başladı. Gönen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bölgede 59 personel çalışmaya başladı. 6 jandarma asayiş timi, 3 Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bir istihbarat timi, 3 jandarma asayiş komando unsuru ve İl Jandarma Komutanlığı'ndan gönderilen 3 kadavra tespit köpeği katıldığı arama  sürecinde başka kemik parçalarının olup olmadığı araştırılırken; yeni bir gelişme daha yaşandı. 

Yoğun bitki örtüsü bulunan bölgede tırmıkla yapılan aramaların üçüncü gününde insan veya hayvana ait olduğu henüz tespit edilmeyen yaklaşık olarak 10 cm büyüklüğünde olduğu tespit edilen bir kemik parçası daha bulundu. 

Çalışmalar devam ederken, daha önce bulunan kemik parçalarının DNA tespiti için Korhan Berzeg'in kızı Nisa Berzeg örnek vereceği öğrenildi. Bu kapsamda sonucun 2 ila 3 haftaya ortaya çıkması bekleniyor.

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