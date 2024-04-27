Kayıp Ekonomist Korhan Berzeg Kimdir? Korhan Berzeg Bulundu mu? İşte Arama Çalışmalarında Son Durum!
Kayıp Ekonomist Korhan Berzeg Kimdir? Korhan Berzeg Bulundu mu? İşte Arama Çalışmalarında Son Durum!
Balıkesir'in Gönen ilçesinde bulunan yazlık evinden Dobermann cinsi 'Tina' isimli köpeği ile yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg için yeniden arama çalışmaları başladı. Neredeyse bir yıldır kayıp olan ünlü ekonimistin kimlik ve kredi kartları, kaybolmasından 312 gün sonra bulundu. Ayrıca Berzeg'in evine yaklaşık 4 kilometre uzakta insana ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulununca arama ekipleri yeniden çalışmalara başladı. Peki, Korhan Berzeg kimdir? Korhan Berzeg bulundu mu?
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Korhan Berzeg Kimdir?
Korhan Berzeg Ne Zaman Kayboldu?
Kayıp Ekonomist Korhan Berzeg'e Ne Oldu?
Korhan Berzeg Bulundu mu?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın