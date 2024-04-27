Kayıp Ekonomist Korhan Berzeg Kimdir? Korhan Berzeg Bulundu mu? İşte Arama Çalışmalarında Son Durum!

Korhan Berzeg, 1940 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. Berzeg, uzun yıllar İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) profesör olarak Ekonimi üzerine öğretim üyeliği yaptı. Daha sonra Amerika'ya giden Berzeg, Dünya Bankası'nda görev yaptı ve emekli oldu.

Korhan Berzeg, Angela Berzeg evli ve bir de Nisa adında kızı var. Ünlü ekonimist Korhan Berzeg, aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de üniversitede hocasıydı.