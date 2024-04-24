Kayıp Ekonomist Korhan Berzeg'den 312 Gün Sonra İlk İz! Kimlik, Kredi Kartı ve Kemik Parçaları Bulundu!

Ekonomi dünyasını yakından tanıdığı 84 yaşındaki Berzeg, 17 Haziran 2023 tarihinde Balıkesir'in Gönen ilçesindeki yazlık evinden 'Tina' isimli köpeğiyle beraber ayrılmış bir daha da geri dönmemişti.

Neredeyse bir yıldır her yerde aranan Korhan Berzeg'le ilgili sır perdesini aralayan gelişme ise dün yaşandı. Evinin yaklaşık 4 kilometre uzağındaki dere kenarında kimlik ve kredi kartları ile Korhan Berzeg’e ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulundu.

DHA'nın haberine göre, Korhan Berzeg’in kızı Nisa Berzeg, bulunan kemiklerin kimlik tespiti için DNA örneği vermek üzere İngiltere’den Türkiye’ye gelecek.

Gelin, yaşanan olaya dair detaylara ve son bulgularla birlikte ortaya çıkan şüphelere birlikte göz atalım. 👇