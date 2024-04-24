Kayıp Ekonomist Korhan Berzeg'den 312 Gün Sonra İlk İz! Kimlik, Kredi Kartı ve Kemik Parçaları Bulundu!
Kayıp Ekonomist Korhan Berzeg'den 312 Gün Sonra İlk İz! Kimlik, Kredi Kartı ve Kemik Parçaları Bulundu!
Balıkesir'in Gönen ilçesindeki yazlık evinden 17 Haziran 2023 günü saat 08.30 sıralarında 'Tina' isimli köpeği ile beraber yürüyüş yapmak üzere ayırıldıktan sonra kayıplara karışan ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı. Kaybolmasından 313 gün sonra Berzeg'in evine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki dere kenarında kimlik ve kredi kartları bulundu. Ayrıca Berzeg'e ait olduğu düşünülen kemik parçaları DNA analizi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yaşanan yeni gelişmeler ve 'Tina' adlı köpeğin son durumu ise kafa karışıklığına sebep oldu.
İşte, detaylar...
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Yaklaşık bir yıldır kayıp olan ekonomist Korhan Berzeg, kaybolmasının ardından ekipler tarafından haftalarca aranmış fakat izine ulaşılamamıştı. Yaşanan son gelişmeyle sor perdesi aralanabilir.
84 yaşındaki Korhan Berzeg, 17 Haziran'da Dobermann cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkmıştı.
Korhan Berzeg'in köpeği 'Tina' 74 gün sonra geri döndü!
Kayıp olmasından 312 gün sonra Korhan Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı bulundu!
Muhtar Ahmet Gülay, basın mensuplarına "Kıyafetlerinin 1 metre uzağında kemikler vardı. Kafatası yoktu." açıklamasında bulundu.
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Yetkililer, Berzeg'in kemik ve kıyafetlerin bulunduğu patika yola inmesinin mümkün olmadığını belirtiyorlar.
Tina'nın eve dönüşü ve döndüğü zamanki durumu farklı ihtimallerin gündeme gelmesine neden oldu!
Arama çalışmaları yeniden başlatıldı: Kadavra köpeği ile arama çalışmaları yapılıyor!
Berzeg ailesinin avukatı Emre Akkaş'tan açıklama geldi: 2 ila 3 hafta içerisinde nihai sonuca varılır!
İşte Berzeg ailesinin avukatı Emre Akkaş'ın gizlilik kararı bulunan soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklama 👇
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Bulunan kemik parçaları korhan berzeginse kaçırılma ihtimali oldukça yüksek