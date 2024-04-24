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Kayıp Ekonomist Korhan Berzeg'den 312 Gün Sonra İlk İz! Kimlik, Kredi Kartı ve Kemik Parçaları Bulundu!

Kayıp Ekonomist Korhan Berzeg'den 312 Gün Sonra İlk İz! Kimlik, Kredi Kartı ve Kemik Parçaları Bulundu!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
24.04.2024 - 17:47 Son Güncelleme: 24.04.2024 - 18:01

Balıkesir'in Gönen ilçesindeki yazlık evinden 17 Haziran 2023 günü saat 08.30 sıralarında 'Tina' isimli köpeği ile beraber yürüyüş yapmak üzere ayırıldıktan sonra kayıplara karışan ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı. Kaybolmasından 313 gün sonra Berzeg'in evine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki dere kenarında kimlik ve kredi kartları bulundu. Ayrıca Berzeg'e ait olduğu düşünülen kemik parçaları DNA analizi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yaşanan yeni gelişmeler ve 'Tina' adlı köpeğin son durumu ise kafa karışıklığına sebep oldu. 

İşte, detaylar...

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Yaklaşık bir yıldır kayıp olan ekonomist Korhan Berzeg, kaybolmasının ardından ekipler tarafından haftalarca aranmış fakat izine ulaşılamamıştı. Yaşanan son gelişmeyle sor perdesi aralanabilir.

Yaklaşık bir yıldır kayıp olan ekonomist Korhan Berzeg, kaybolmasının ardından ekipler tarafından haftalarca aranmış fakat izine ulaşılamamıştı. Yaşanan son gelişmeyle sor perdesi aralanabilir.

Ekonomi dünyasını yakından tanıdığı 84 yaşındaki Berzeg, 17 Haziran 2023 tarihinde Balıkesir'in Gönen ilçesindeki yazlık evinden 'Tina' isimli köpeğiyle beraber ayrılmış bir daha da geri dönmemişti. 

Neredeyse bir yıldır her yerde aranan Korhan Berzeg'le ilgili sır perdesini aralayan gelişme ise dün yaşandı. Evinin yaklaşık 4 kilometre uzağındaki dere kenarında kimlik ve kredi kartları ile Korhan Berzeg’e ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulundu. 

DHA'nın haberine göre, Korhan Berzeg’in kızı Nisa Berzeg, bulunan kemiklerin kimlik tespiti için DNA örneği vermek üzere İngiltere’den Türkiye’ye gelecek. 

Gelin, yaşanan olaya dair detaylara ve son bulgularla birlikte ortaya çıkan şüphelere birlikte göz atalım. 👇

84 yaşındaki Korhan Berzeg, 17 Haziran'da Dobermann cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkmıştı.

84 yaşındaki Korhan Berzeg, 17 Haziran'da Dobermann cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıkmıştı.

Bir dönem ABD'de Dünya Bankası'nda 'Asya Direktörü' olarak çalıştıktan sonra emekli olan Korhan Berzeg, İstanbul Büyükada'daki evinde yaşamaya başladı. Berzeg, 2023 yılının Mayıs ayında İngiliz eşi Angela Berzeg ile geldiği Balıkesir'in Gönen ilçesi kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki yazlık evinden, 17 Haziran'da, Dobermann cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile yürüyüşe çıktı. 84 yaşındaki ekonomistten o günden beri bir daha haber alınamadı. Fakat 'Tina' günler sonra eve geri döndü.

Korhan Berzeg'in köpeği 'Tina' 74 gün sonra geri döndü!

Korhan Berzeg'in köpeği 'Tina' 74 gün sonra geri döndü!

AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile gönüllü arama ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra iz takip ve kadavra köpekleriyle başlatılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Fakat Berzeg'in köpeği Tina, kaybolduktan 74 gün sonra, 29 Ağustos sabahı, Armutlu Mahallesi'ndeki evine geri döndü. 

Ekipler bu andan itibaren aramalara 'Tina'yı da dahil ettiler. Tina, 74 gün boyunca alıkonulduğu yere gitmesi için üzerine GPS takılıp, aç bırakıldı. Fakat 'Tina', her defasında, eve geri döndü. Köpek bir süre sonra Angela Berzeg'e teslim edildi. 

 Angela Berzeg ise köpeği Tina ile İstanbul Büyükada'daki evlerine döndü. Bu sırada arama çalışmaları, ekip sayısı artırılarak devam ettirildi. Arama çalışmaları Korhan Berzeg kaybolduktan 130 gün sonra, 24 Ekim'de sonlandırıldı.

Kayıp olmasından 312 gün sonra Korhan Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı bulundu!

Kayıp olmasından 312 gün sonra Korhan Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı bulundu!

Korhan Berzeg'in kaybolmasından 312 gün sonra, dün saat 13.30 sıralarında Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay, mahalleye gelen su ile ilgili inceleme yaptığı sırada Berzeg'e ait kimlik ve kredi kartı buldu. 

Berzeg'in Armutlu Mahallesi'nde bulunan evine yaklaşık 4 kilometre mesafede bulunan kartların yanında, kıyafet ve insan ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları da bulundu. 

Gelgeç Mahallesi Muhtarı Ahmet Gülay'ın haber vermesi üzerine bölgeye sevk eden jandarma ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı, yaptıkları çalışmaların ardından kemik parçaları ile birlikte kıyafet ve eşyaları incelenmek üzere alındı.

Muhtar Ahmet Gülay, basın mensuplarına "Kıyafetlerinin 1 metre uzağında kemikler vardı. Kafatası yoktu." açıklamasında bulundu.

Muhtar Ahmet Gülay, basın mensuplarına "Kıyafetlerinin 1 metre uzağında kemikler vardı. Kafatası yoktu." açıklamasında bulundu.

Ahmet Gülay yaptığı açıklamada, “Mahallemizin suyunda sorun oldu. Borularda patlama olduğunu düşündük. Boruların geçtiği güzergahı ararken kıyafetleri gördük. Kıyafetin cebinden Korhan Berzeg'in toplu ulaşımda kullandığı üzerinde fotoğrafı olan kart çıktı. Fotoğrafı bozulmamış haldeydi. Kredi kartı, cüzdanının içindeydi. Kıyafetlerinin 1 metre uzağında kemikler vardı. Kafatası yoktu. Hemen jandarmaya haber verdik” ifadelerine yer verdi.

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Yetkililer, Berzeg'in kemik ve kıyafetlerin bulunduğu patika yola inmesinin mümkün olmadığını belirtiyorlar.

Yetkililer, Berzeg'in kemik ve kıyafetlerin bulunduğu patika yola inmesinin mümkün olmadığını belirtiyorlar.

İlk bulgular sonucunda, Berzeg'in köpeği ile birlikte yürüyüş yaptığı yolun üst kısmındaki dere kenarında bulunan pantolonun üst kısmının bütün halde olduğu ifade edildi. Ancak pantolonun paça kısmı parçalanmış olduğu öğrenildi. Bu durum, bir hayvan saldırısının olabileceği ihtimalini kuvvetlendiriyor. Ayrıca, cesedin hayvanlar tarafından parçalandıktan sonra dere kenarına taşınmış olabileceği düşünülüyor.

Korhan Berzeg'e ait olduğu düşünülen eşyalar, daha önce birçok kez arama yapılan bölgenin üst kısmındaki bir patika yolda bulundu. Bu durum, Alzheimer hastası olan Berzeg'in yolunu kaybetmiş olabileceği ihtimalini destekliyor. Ancak yetkililer, Berzeg'in kemik ve kıyafetlerin bulunduğu patika yola inmesinin mümkün olmadığını belirtiyorlar.

Tina'nın eve dönüşü ve döndüğü zamanki durumu farklı ihtimallerin gündeme gelmesine neden oldu!

Tina'nın eve dönüşü ve döndüğü zamanki durumu farklı ihtimallerin gündeme gelmesine neden oldu!

Daha önce de belirttiğimiz gibi Korhan Berzeg'in köpeği 'Tina', 74 gün sonra evine dönmüştü. Ancak Tina'nın bakımlı görünümü, üzerinde herhangi bir kir, toprak veya çamur izi bulunmaması ve patilerinin temiz olması, farklı senaryoları akla getiriyor. 

İlk düşünülen ihtimal, Tina'nın yakın bir bölgede alıkonulduğu ve daha sonra serbest bırakıldığı veya kaçtığı yönünde. Tina'nın dışkı ve kan örneklerinin incelenmesi sonucunda da, köpeğin doğada kalmadığına dair bulgular elde edildi. Yetkililer, eğer dere kenarında bulunan kemik parçalarının Korhan Berzeg'e ait olduğu tespit edilirse, kaybolma dışında başka ihtimallerin de gündeme geleceğini ve soruşturmanın bu doğrultuda ilerleyeceğini belirtiyorlar.

Arama çalışmaları yeniden başlatıldı: Kadavra köpeği ile arama çalışmaları yapılıyor!

Arama çalışmaları yeniden başlatıldı: Kadavra köpeği ile arama çalışmaları yapılıyor!

Korhan Berzeg’in Armutlu Mahallesi’ndeki evinden itibaren yaklaşık 3 kilometrelik alanda bu sabah itibarıyla yeniden arama çalışması başlatıldı. 4 jandarma, 1 komando ve 1 köpekli arama timinin katıldığı arama çalışmasında kadavra köpeği ile iz sürülüyor. Daha iyi koku alması ve iz sürmesi adına kadavra köpeğinin 20 dakika aktif olarak iz sürüp, 40 dakika dinlendirildiği de alınan bilgiler arasında.

Berzeg ailesinin avukatı Emre Akkaş'tan açıklama geldi: 2 ila 3 hafta içerisinde nihai sonuca varılır!

Berzeg ailesinin avukatı Emre Akkaş'tan açıklama geldi: 2 ila 3 hafta içerisinde nihai sonuca varılır!

Berzeg ailesinin avukatı Emre Akkaş, ailenin olanlar karşısında şaşkın ve üzgün olduğunu belirttikten sonra yeniden başlayan arama çalışmalarına da değindi. Akkaş, Korhan Berzeg’in kızı Nisa Berzeg’in Türkiye’ye ulaşır ulaşmaz DNA örneği vermek için Bursa’ya geleceğini ifade etti. Bu durumda sürecin 2-3 hafta içerisinde sonlanacağını ve bulunan kemik parçalarının Korhan Berzeg’e ait olup olmadığının netleşeceğini dile getirdi.

İşte Berzeg ailesinin avukatı Emre Akkaş'ın gizlilik kararı bulunan soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklama 👇

İşte Berzeg ailesinin avukatı Emre Akkaş'ın gizlilik kararı bulunan soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklama 👇

'Kimlik kartları, valilik açıklamasında da görüldüğü üzere kendilerine ait Korhan Bey'in. Bunu söyleyebiliriz. Dün gerçekleşen bir olay, valilik tarafından yapılan açıklamada öğreniyoruz bütün detayları. Söylenen şu, belli kartlar, kimlik kartı, banka kartı ve belli kıyafet parçaları bulundu. Bunun yanında kemik parçaları da ortaya çıktı. Biz tabii çok şaşkınız. Şu anda savcılık nezdinde, kolluk kuvvetlerinin incelemeleri de bölgede devam etmekte. Tam da dün bu saatlerde ve Korhan Bey’in Armutlu’daki evine çok da yakın bir lokasyonda, 3 kilometrelik bir lokasyonda bulundu bu bulgular. Süreç devam ediyor, biz de tabii dosyayı takip ediyoruz. Onun için İstanbul’dan Gönen’e geldik.

Bulunan deliller şu anda karşılaştırmalı olarak incelenmesi gerekiyor, Korhan Bey'e ait olup olmadığıyla alakalı. Oradaki kemik parçalarının hem sayısının artırılması hem de bulguların genişletilmesiyle alakalı çalışmalar şu an hali hazırda hala devam ediyor. Ancak bu çalışmanın akabinde bir yandan da DNA süreci, adli tıp aşaması yürütülecek savcılık tarafından. Bunun için kızı, yurt dışından şu anda geliyorlar. Önümüzdeki günlerde, çok kısa bir süre içerisinde de bu DNA örnekleri verilecek. Bulunan parçalarla bu DNA örnekleri karşılaştırılacak. Ve sonuç beklenecek. Muhtemelen 2 ile 3 hafta arasında bir süre içerisinde de sonuca erişileceği, o bulguların Korhan Bey'e ait olup olmadığıyla alakalı nihai bir sonuca varılacağını biz de bekliyoruz.

Dosya her aşamasıyla, bütün senaryoları değerlendiriyor. Savcılığımız, gerekli kolluk kuvvetlerimiz bütün senaryoları değerlendiriyor. Şüpheli olup olmadığıyla alakalı konular, dosyada gizlilik olduğu için benim bir şey söylemem çok doğru olmayacaktır. Ama şunu ifade edebilirim, kendisinin kaybolup düşüp vefat etmesi ihtimalinden, birisinin buna sebep olması ihtimaline kadar bütün senaryoları şu anda savcılığımız çalışıyorlar. Bu süreç tabiri caizse yeniden başlamış ve bu süreç yeniden ilerliyor olarak da görebiliriz”

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Selver.1994.06

Bulunan kemik parçaları korhan berzeginse kaçırılma ihtimali oldukça yüksek