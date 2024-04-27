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Kızılcık Şerbeti Umut'un En Başından Beri "Umutsuz Vaka" Olduğunu Anlatan Enfes Flood

Kızılcık Şerbeti Umut'un En Başından Beri "Umutsuz Vaka" Olduğunu Anlatan Enfes Flood

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
27.04.2024 - 17:14

Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nin son bölümlerinde Nursema'yı aldatan kompleksli Umut'a söylenmekten bir hal olduk. Umut'un bir temiz dövmek her Şerbo izleyicisinin hayali olurken bir izleyici bu karakter için flood hazırladı.

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Kızılcık Şerbeti'nin en hayal kırıklığı yaşatan karakteri hiç şüphesiz Umut oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin en hayal kırıklığı yaşatan karakteri hiç şüphesiz Umut oldu.

Kompleksleriyle Nursema'yı giderek dibe çeken Umut bir de onu aldatıp pişkin pişkin arkasında dururken bir izleyici Umut'un zaten iflah olmaz bir karakterde olduğunun floodunu yapmış.

Kompleksleriyle Nursema'yı giderek dibe çeken Umut bir de onu aldatıp pişkin pişkin arkasında dururken bir izleyici Umut'un zaten iflah olmaz bir karakterde olduğunun floodunu yapmış.

İşte enfes Umut analizi:

İşte enfes Umut analizi:
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Okan Demir

Ne kadar işsiz insanlar var. İnsan gercekten hayret ediyor

Hipergrafi

Hani Abdullah buna dedi ya "Sende kariyer yapacak adam kumaşı yok. Herkes başarılı olacak diye bir kural yok senden olmaz" diye. Çok ağır konuştu, Umut'un ye... Devamını Gör