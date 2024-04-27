Kızılcık Şerbeti Umut'un En Başından Beri "Umutsuz Vaka" Olduğunu Anlatan Enfes Flood
Kızılcık Şerbeti Umut'un En Başından Beri "Umutsuz Vaka" Olduğunu Anlatan Enfes Flood
Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nin son bölümlerinde Nursema'yı aldatan kompleksli Umut'a söylenmekten bir hal olduk. Umut'un bir temiz dövmek her Şerbo izleyicisinin hayali olurken bir izleyici bu karakter için flood hazırladı.
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Kızılcık Şerbeti'nin en hayal kırıklığı yaşatan karakteri hiç şüphesiz Umut oldu.
Kompleksleriyle Nursema'yı giderek dibe çeken Umut bir de onu aldatıp pişkin pişkin arkasında dururken bir izleyici Umut'un zaten iflah olmaz bir karakterde olduğunun floodunu yapmış.
İşte enfes Umut analizi:
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