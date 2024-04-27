Bir Dizi Daha Bitiyor: NOW'ın Sevilen Dizisi İçin Şaşırtan Final Kararı!
Bir Dizi Daha Bitiyor: NOW'ın Sevilen Dizisi İçin Şaşırtan Final Kararı!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/k...
Kanallar yavaş yavaş yayınladıkları diziler için final kararlarını duyurmaya başlarken, NOW ekranlarında yayınlanan sevilen bir dizinin final kararı herkesi şaşırttı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Kanallar yavaş yavaş yayınladıları diziler için kararlarını açıklamaya başlamışlarken, NOW'dan da bir final haberi geldi.
Kızıl Goncalar ve Hudutsuz Sevda'nın yeni sezonda da olacağını duyuran NOW diğer diziler için karar aşamasında olurken Kirli Sepeti için kararını açıkladı.
NOW'ın sevilen dizisi Kirli Sepeti, final yapacak diziler arasındaki yerini aldı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Medyapım'ın sevilen dizisi Kirli Sepeti 19 Mayıs günü ekrana gelecek 31. bölümüyle beraber final yapacak.
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