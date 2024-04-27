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Bahar Karakterlerini Sevme Derecesine Göre Sıralayan TikTok Kullanıcısı!

Bahar Karakterlerini Sevme Derecesine Göre Sıralayan TikTok Kullanıcısı!

Bahar Dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
27.04.2024 - 15:51

Show TV'nin kısa sürede çok sevilen dizisi Bahar gündemden düşmezken bir TikTok kullanıcısı, Bahar karakterlerini sevme derecesine göre sıraladığı videoyla viral oldu.

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Salı akşamlarının tartışmasız tek galibi Bahar sezon ortasında yayınlanmasına rağmen ortalığın tozunu attırıyor.

Salı akşamlarının tartışmasız tek galibi Bahar sezon ortasında yayınlanmasına rağmen ortalığın tozunu attırıyor.

Dizi kısa sürede büyük bir fan kitlesine kavuşurken, bir TikTok kullanıcısı Bahar karakterlerini sevme derecesine göre sıraladığı anları paylaştı.

Dizi kısa sürede büyük bir fan kitlesine kavuşurken, bir TikTok kullanıcısı Bahar karakterlerini sevme derecesine göre sıraladığı anları paylaştı.

Rengin karakterine "Renginar" diyen ve ondan haz etmediğini sık sık dile getiren TikToker'ın o anları kısa sürede viral oldu.

Rengin karakterine "Renginar" diyen ve ondan haz etmediğini sık sık dile getiren TikToker'ın o anları kısa sürede viral oldu.

İşte o anlar:

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