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Prim Yapıyor Demişti: Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, Batuhan'a Rest Çekti!

Prim Yapıyor Demişti: Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, Batuhan'a Rest Çekti!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
27.04.2024 - 14:27

Survivor All Star'da iletişim oyununda kardeşi Cansu'yla konuşamayan Aleyna bu konuya epey sinirlenirken, genç yarışmacı 2022 yılında kendisi için 'Kardeşiyle prim yapıyor' diyen Batuhan'a konseyde verdi veriştirdi.

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Survivor All Star'ın son bölümünde eski arkadaşlar Aleyna Kalaycıoğlu ve Batuhan Karacakaya arasında soğuk rüzgarlar esti.

Survivor All Star'ın son bölümünde eski arkadaşlar Aleyna Kalaycıoğlu ve Batuhan Karacakaya arasında soğuk rüzgarlar esti.

Fragmanda izlediğimiz gergin anlarda Aleyna, Batuhan'a rest çekerken konu 2022 yılına gitti.

Fragmanda izlediğimiz gergin anlarda Aleyna, Batuhan'a rest çekerken konu 2022 yılına gitti.

Geçtiğimiz iletişim oyununda Aleyna'nın kardeşi Cansu'yla konuşamaması yarışmacıyı çok üzerken, Batuhan'ın 2022'de Aleyna'ya "Kardeşi üzerinden prim yapıyor" demesi herkesi şoke etmişti.

Geçtiğimiz iletişim oyununda Aleyna'nın kardeşi Cansu'yla konuşamaması yarışmacıyı çok üzerken, Batuhan'ın 2022'de Aleyna'ya "Kardeşi üzerinden prim yapıyor" demesi herkesi şoke etmişti.

'Ben kimden korkuyorum biliyor musunuz? Son 20 gün kala buraya tırnaklarımla kazıya kazıya geldikten sonra, bir anda birinin çıkıp engelli bir kardeşimizden hikaye yaratmasından korkuyorum. Anlatabiliyor muyum?' sözleri o döneme damga vurmuştu.

Cansu'nun televizyona çıkmak istememesi üzerine Batuhan'a verip veriştiren Aleyna fragmanda gördüğümüz kadarıyla epey ciddi bir konuşma yapacak.

Cansu'nun televizyona çıkmak istememesi üzerine Batuhan'a verip veriştiren Aleyna fragmanda gördüğümüz kadarıyla epey ciddi bir konuşma yapacak.

İşte Aleyna'nın Batuhan'a konuşması:

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