Prim Yapıyor Demişti: Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, Batuhan'a Rest Çekti!
Prim Yapıyor Demişti: Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, Batuhan'a Rest Çekti!
Survivor All Star'da iletişim oyununda kardeşi Cansu'yla konuşamayan Aleyna bu konuya epey sinirlenirken, genç yarışmacı 2022 yılında kendisi için 'Kardeşiyle prim yapıyor' diyen Batuhan'a konseyde verdi veriştirdi.
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Survivor All Star'ın son bölümünde eski arkadaşlar Aleyna Kalaycıoğlu ve Batuhan Karacakaya arasında soğuk rüzgarlar esti.
Fragmanda izlediğimiz gergin anlarda Aleyna, Batuhan'a rest çekerken konu 2022 yılına gitti.
Geçtiğimiz iletişim oyununda Aleyna'nın kardeşi Cansu'yla konuşamaması yarışmacıyı çok üzerken, Batuhan'ın 2022'de Aleyna'ya "Kardeşi üzerinden prim yapıyor" demesi herkesi şoke etmişti.
Cansu'nun televizyona çıkmak istememesi üzerine Batuhan'a verip veriştiren Aleyna fragmanda gördüğümüz kadarıyla epey ciddi bir konuşma yapacak.
İşte Aleyna'nın Batuhan'a konuşması:
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