Reytingleri Arttırdı! Mesut Komiserin Arka Sokaklar'a Dönüşüne Tepkiler
Reytingleri Arttırdı! Mesut Komiserin Arka Sokaklar'a Dönüşüne Tepkiler
Kanal D'nin efsaneleşmiş dizisi Arka Sokaklar'da izleyicilere büyük bir sürpriz yapıldı ve Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh diziye geri döndü. Çoruh'un dönüşü haliyle sosyal medyada coşkuyla karşılandı.
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Kanal D'nin 18 yıldır Cuma akşamları yayınlanan dizisi Arka Sokaklar izleyicilere büyük bir müjde vermişti.
Dizide Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh'un dönüşünü duyuran dizi büyük coşkuya sebep olurken son bölümde Mesut'u sonunda gördük.
Dizinin son sahnesinde gördüğümüz Mesut Komiserin bu dönüşü sosyal medyada yoğun tepki alırken bu dönüş dizinin reytinglerine inanılmaz bir etki yaptı.
Televizyonun en çekişmeli akşamı Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar, Mesut Komiserin gelişiyle beraber her kategoride ilk 10'a girip Total'de 4. olurken, 18 yıllık bir dizinin bu başarı takdir edildi.
İşte Mesut Komiserin Arka Sokaklar'a dönüşü:
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Gelen tepkiler de burada:
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