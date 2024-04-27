Reytingleri Arttırdı! Mesut Komiserin Arka Sokaklar'a Dönüşüne Tepkiler

Kanal D'nin efsaneleşmiş dizisi Arka Sokaklar'da izleyicilere büyük bir sürpriz yapıldı ve Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh diziye geri döndü. Çoruh'un dönüşü haliyle sosyal medyada coşkuyla karşılandı.