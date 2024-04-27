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Yalı Çapkını'ndaki Çarşaflı Kadının Gerçek Hayattaki Haline Şaşıracaksınız!

Yalı Çapkını'ndaki Çarşaflı Kadının Gerçek Hayattaki Haline Şaşıracaksınız!

yalı çapkını
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
27.04.2024 - 12:03

Yalı Çapkını'nda 'çarşaflı kadın' imajıyla izlediğimiz Mezide karakteri dizinin gerginlik dozunu epey yükseltirken, çarşaflı kadını canlandıran İlkay Kayku'nun gerçek hali görenleri şoke etti.

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Yalı Çapkını'nın son bölümleri korku filmlerini aratmıyor. Özellikle diziye sonradan giren "çarşaflı kadın" karakterini gördüğümüz an buz kesiyoruz.

Yalı Çapkını'nın son bölümleri korku filmlerini aratmıyor. Özellikle diziye sonradan giren "çarşaflı kadın" karakterini gördüğümüz an buz kesiyoruz.

Hattuç'un yıllar önce kendisine yaptıklarının intikamı için geldiğini öğrendiğimiz çarşaflı kadın Mezide son bölümde Seyran'a yaptığı işkencelerle nefretimizi toplamıştı.

Hattuç'un yıllar önce kendisine yaptıklarının intikamı için geldiğini öğrendiğimiz çarşaflı kadın Mezide son bölümde Seyran'a yaptığı işkencelerle nefretimizi toplamıştı.

Akın'la beraber Seyran'ı kaçırıp türlü işkenceler eden Mezide'nin bu çarşaflı imajı bile korkmamıza sebep olurken, Mezide'yi canlandıran İlkay Kayku'nun gerçek hayattaki hali hepimizi şaşırttı.

Akın'la beraber Seyran'ı kaçırıp türlü işkenceler eden Mezide'nin bu çarşaflı imajı bile korkmamıza sebep olurken, Mezide'yi canlandıran İlkay Kayku'nun gerçek hayattaki hali hepimizi şaşırttı.

İşte Yalı Çapkını'nda çarşaflı kadını canlandıran İlkay Kayku'nun gerçek hayattaki hali:

İşte Yalı Çapkını'nda çarşaflı kadını canlandıran İlkay Kayku'nun gerçek hayattaki hali:

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