Nazar mı Değdi? Survivor Yunus Emre ve Aleyna'nın Büyük Kavgası!
Nazar mı Değdi? Survivor Yunus Emre ve Aleyna'nın Büyük Kavgası!
Survivor All Star'ın en çok konuşulan yarışmacıları hiç şüphesiz Yunus Emre ve Aleyna. İki yarışmacının aşırı yakın olmasına aileleri karşı çıkarken son bölümde ikili arasında büyük bir tartışma alevlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Olayların bitmek bilmediği Survivor All Star'ın son bölümünde yine kaos hakimiyet sürerken bu defa gündem Aleyna ve Yunus Emre oldu.
Aralarından su sızmayan iki yarışmacının bu kadar yakın olması ailelerini rahatsız ederken ikili defalarca uyarılmıştı.
Söz konusu uyarılara kulak asmayan ikili adada bile yan yana uyurken yeni bölüm fragmanında beklenmedik bir şey yaşandı.
Yunus Emre'nin Nefise'yi kaldırmasıyla beraber Aleyna'nın bacağına çarptığı olayda Aleyna "Yeter" diyerek Yunus Emre'ye diklenirken, karşı taraftan da cevap gecikmedi.
Yunus Emre, Aleyna'ya "Seni kendine getiririm" derken o anlar kısa sürede viral oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
İşte o tartışma:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Acun satın mı aldı arkadaş, ne bu Onedio'nun Survivor sevdası..