Bravo Kızılcık Şerbeti! Şerbomuz Eylem Tok Olayına Sessiz Kalmadı
Bravo Kızılcık Şerbeti! Şerbomuz Eylem Tok Olayına Sessiz Kalmadı
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde yine gündemden bir olaya yer verildi. Metehan'ın arabasıyla kaza yapan Ateş'in olay yerinden kaçıp annesini aradığı anlar akıllara Eylem Tok olayını getirdi.
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti her bölümüyle gündem olurken bu defa Eylem Tok olayını konu aldı.
Ömer'in Metehan'a aldığı arabayla Metehan bir araba çetesiyle arkadaş olurken son bölümde yarış yapan Metehan arabasını arkadaşı Ateş'e kaptırdı.
Araba yarışlarına katılan Metehan'ın aracıyla hız yapan arkadaşı Ateş araçla kaza yaparken 1 kişinin ölümüne sebebiyet verip doğrudan annesini aradı.
Söz konusu olay haliyle akıllara ilk olarak Eylem Tok ve oğlu olayını getirdi.
Dizide de tıpkı gerçek hayattaki gibi anne ve oğlu yurt dışına kaçarken Kızılcık Şerbeti söz konusu bu olayı konu edinerek tekrardan hatırlattı.
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Devamındaki sahneyi de buraya bırakıyoruz:
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