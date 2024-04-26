Mesut Komiserden Paylaşım Geldi: Şevket Çoruh'tan Partner Müjdesi!
Mesut Komiserden Paylaşım Geldi: Şevket Çoruh'tan Partner Müjdesi!
Kanal D'nin 18 yıldır devam eden efsane dizisi Arka Sokaklar tam gaz devam ederken geçtiğimiz sezonlarda diziden ayrılan Şevket Çoruh'un yokluğu her bölüm fark ediliyordu. Yapım şirketi Çoruh'u Mesut Komiser rolüne geri dönmeye ikna ederken, Çoruh bomba bir müjde verdi.
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Tam 18 yıldır Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisi artık Kanal D'nin mihenk taşı diyebiliriz.
Dizide Mesut Komiser karakterine hayat veren Şevket Çoruh'un kadrodan ayrılması izleyicileri çok üzerken her bölüm o boşluğu hisseder olmuştuk.
Arka Sokaklar'ın son fragmanında Mesut'un diziye döneceğinin sinyalleri cayır cayır verilirken, Çoruh'un diziye dönüşü haliyle coşkuyla karşılandı.
Mesut Komiser karakteri diziden ayrılırken eşi Selin'i canlandıran Oya Okar da kadroya veda ederken Çoruh'tan bomba bir haber geldi.
Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'a partneri Oya Okar'la beraber döndüğünü sosyal medya hesabından duyurdu.
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İşte o paylaşım:
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