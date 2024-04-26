Mesut Komiserden Paylaşım Geldi: Şevket Çoruh'tan Partner Müjdesi!

Kanal D'nin 18 yıldır devam eden efsane dizisi Arka Sokaklar tam gaz devam ederken geçtiğimiz sezonlarda diziden ayrılan Şevket Çoruh'un yokluğu her bölüm fark ediliyordu. Yapım şirketi Çoruh'u Mesut Komiser rolüne geri dönmeye ikna ederken, Çoruh bomba bir müjde verdi.