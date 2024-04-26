Kan Çiçekleri Dizisinin Kamera Arkası Görüntüleri Tepkilerin Odağında!
Kan Çiçekleri Dizisinin Kamera Arkası Görüntüleri Tepkilerin Odağında!
Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Kan Çiçekleri, sosyal medya hesaplarından dizinin kamera arkası görüntülerini paylaştı. Sahne çekiminde rol alan bebeğin ağlaması ise kısa sürede tepki gördü.
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Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Kan Çiçekleri dizisi sadık izleyici kitlesiyle reytinglerde gayet iyi oranlar alıyor.
Günlük dizi olan Kan Çiçekleri sosyal medyada da sık sık gündem olurken dizinin kamera arkası görüntüleri tepkilerin odağına oturdu.
Baran ve Dilan karakterlerinin sahnesinde yer alan bebeğin ağladığı anlar o anları izleyenlerden yoğun tepki gördü. Çünkü dizide Baran'ı canlandıran oyuncu Barış Baktaş'ın bağırmasıyla oyuncu bebek epey rahatsız oluyor.
Bebeğin arkası dönük olarak yer aldığı sahnede sahte bir bebek kullanılması bebeğin sağlığı için daha faydalı olacakken bunun yapılmaması kısa sürede gündeme oturdu.
İşte o anlar:
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Allah sizin hepinizin topluca cezasını versin. Nasıl korkmuş yavrum, nasıl çığlık atıyor! İnsanlık ayıbı adi beyinsizler.