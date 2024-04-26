NOW'dan Beklenmedik Hamle: Final Yapması Beklenen "Yabani" İçin Şaşırtan Karar!
NOW'dan Beklenmedik Hamle: Final Yapması Beklenen "Yabani" İçin Şaşırtan Karar!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/y...
Yayın döneminin son günlerine geldiğimiz şu günlerde kanallar sezon sonu hangi dizilerin final yapacağına karar verirken, NOW'ın sevilen dizisi Yabani için beklenmedik bir karar alındı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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NOW ekranlarının sosyal medyada inanılmaz destek alan dizisi Yabani, reyting oranlarında ne yazık ki bu desteği göremiyor.
Sezona iyi bir giriş yapmasına rağmen reytinglerde ilk 10'a bile girememeye başlayan Yabani için final kararı alınması beklenirken izleyiciler bu karara büyük tepki göstermişlerdi.
Bahar'ın yayına girmesinin ardından reytinglerini kaybeden dizi için sosyal medyada gün değişikliği için izleyicilerden destek paylaşımları gelirken kanal bu sese kulak verdi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre sevilen dizi final kararı alınmadan önce 4 Mayıs itibariyle Cumartesi akşamları yayınlanacak.
Bakalım bu karar Yabani'nin akıbetini değiştirecek mi?
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