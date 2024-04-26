O Olay Patlıyor: Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'ten Dizi Hakkında Bomba Haber!
O Olay Patlıyor: Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'ten Dizi Hakkında Bomba Haber!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?app=des...
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek söylemleriyle sık sık sosyal medyada gündem olurken, Birsen Altuntaş'a verdiği röportajla bomba bir spoiler verdi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Cuma akşamlarının rakipsiz dizisi Kızılcık Şerbeti her bölüm kaos ve entrikanın doruklara çıkmasıyla artık bağımlısı olduğumuz bir yapım haline geldi.
Olayların ardı arkasının kesilmediği Şerbo'da Nursema-Umut ayrılığından tutun da Görkem ve Ömer'in gizli birlikteliğine kadar daha pek çok bomba kenarda beklerken dizinin Nilay'ı Feyza Civelek yine bomba açıklamalarda bulundu.
Birsen Altuntaş'a konuşan Civelek dizinin önümüzdeki bölümlerine ne gibi skandallar olacağı sorusuna "Tüm bombaları Nilay patlatıyor" yanıtı verirken, ayrıca kafa karıştıran ifadeler kullandı.
"Nilay ortalığı karıştırmaya devam edecek. Ama yakında çok büyük bir bomba patlatacak. Yani bizde en merak edilen şey nedir diye düşünün. Bunu Nilay patlatacak. Zaten bütün olayları Nilay patlatıyor."
Peki sizce Nilay hangi bombalar patlatacak? Bizim aklımıza Görkem ve Ömer birlikteliğiyle Alev ve Apo'nun eve çıkması geliyor.
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