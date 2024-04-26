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Survivor'dan Elenen Hakan, Batuhan'ın Konseyden Kaçtığını Anlattı!

Survivor'dan Elenen Hakan, Batuhan'ın Konseyden Kaçtığını Anlattı!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
26.04.2024 - 22:33

Survivor All Star'a veda eden Hakan Survivor Ekstra'ya konuk oldu. Batuhan hakkında konuşan Hakan, genç yarışmacıya mobbing uygulandığını anlattı.

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Survivor All Star yarışmacılarından Hakan, son erkek potasında elenmiş ve adaya veda etmişti.

Survivor All Star yarışmacılarından Hakan, son erkek potasında elenmiş ve adaya veda etmişti.

Yarışmanın ardından Survivor Ekstra'ya katılıp çarpıcı açıklamalarda bulunan Hakan, Mavi takıma sonradan gelen Batuhan hakkında konuştu.

Yarışmanın ardından Survivor Ekstra'ya katılıp çarpıcı açıklamalarda bulunan Hakan, Mavi takıma sonradan gelen Batuhan hakkında konuştu.

Hatırlarsanız Batuhan ve Poyraz arasında soğuk rüzgarlar esmiş ve Batuhan sonradan geldiği takımda bir türlü kabul görülmemişti.

Hatırlarsanız Batuhan ve Poyraz arasında soğuk rüzgarlar esmiş ve Batuhan sonradan geldiği takımda bir türlü kabul görülmemişti.

Survivor Ekstra'ya katılan Hakan, Batuhan'ın Ogeday, Poyraz ve Yasin'in hedefi olduğunu fark etmesi ve konseyde mobbing görmesi üzerine ormana kaçtığını anlattı.

Survivor Ekstra'ya katılan Hakan, Batuhan'ın Ogeday, Poyraz ve Yasin'in hedefi olduğunu fark etmesi ve konseyde mobbing görmesi üzerine ormana kaçtığını anlattı.

Batuhan'ı ormanda bulduğunu anlatan Hakan, böylece adada ileride olabileceklerin sinyallerini de verdi.

Batuhan'ı ormanda bulduğunu anlatan Hakan, böylece adada ileride olabileceklerin sinyallerini de verdi.
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İşte o anlar:

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