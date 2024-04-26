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ATV'den Şaşırtan Hamle: Tam 3 Dizi İçin Final Kararı Alındı!

ATV'den Şaşırtan Hamle: Tam 3 Dizi İçin Final Kararı Alındı!

Atv yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
26.04.2024 - 21:35

Yayın döneminin sona ermesine haftalar kala kanallar yayınladıkları diziler için kararlar alırken, Birsen Altuntaş atv'nin tam 3 dizisinin final yapacağını açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Yayın döneminin sona ermesine haftalar kala kanallar yayında olan dizilerin akıbetlerini duyurmaya başladılar.

Yayın döneminin sona ermesine haftalar kala kanallar yayında olan dizilerin akıbetlerini duyurmaya başladılar.

Bunlardan biri de atv oldu.

Şu an 5 dizisi yayında olan atv beklenmedik bir karar alarak 3 dizi için final kararı alırken, yalnızca 2 dizisini yeni sezona taşıyor.

Şu an 5 dizisi yayında olan atv beklenmedik bir karar alarak 3 dizi için final kararı alırken, yalnızca 2 dizisini yeni sezona taşıyor.

Kardeşlerim ve Kuruluş Osman dizileri yeni sezon onayı alırken, diğer dizilerin finale gitmesi izleyicileri şaşırtan cinsten oldu.

Kardeşlerim ve Kuruluş Osman dizileri yeni sezon onayı alırken, diğer dizilerin finale gitmesi izleyicileri şaşırtan cinsten oldu.

Ben Bu Cihana Sığmazam, Aldatmak ve Ateş Kuşları dizileri final kararıyla bu sezon ekranlara veda ediyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam, Aldatmak ve Ateş Kuşları dizileri final kararıyla bu sezon ekranlara veda ediyor.

Aldatmak 71. bölümde, Ateş Kuşları 54. bölümde, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi de 68. bölümde final yapacak.

Aldatmak 71. bölümde, Ateş Kuşları 54. bölümde, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi de 68. bölümde final yapacak.

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