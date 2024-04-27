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Doğa'nın Aslı Sütçüoğlu'na Benzediği Kızılcık Şerbeti Fragmanına Tepkiler

Doğa'nın Aslı Sütçüoğlu'na Benzediği Kızılcık Şerbeti Fragmanına Tepkiler

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
27.04.2024 - 10:22

Kızılcık Şerbeti yine enfes bir bölümle ekranlara gelirken bölüm sonu fragmanı seyir zevkini resmen ikiye katladı. İşte Kızılcık Şerbeti fragmanına gelen tepkiler...

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Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünü yine ağzımız bir karış açık izledik.

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünü yine ağzımız bir karış açık izledik.

Nursema-Umut boşanması, Giray ve Doğa'nın yakınlığı, Fatih'in kudum kudum kudurması, Görkem'in aşırı narsist ruh hali derken Şerbo'da nefes alamadık.

Nursema-Umut boşanması, Giray ve Doğa'nın yakınlığı, Fatih'in kudum kudum kudurması, Görkem'in aşırı narsist ruh hali derken Şerbo'da nefes alamadık.

Kaosun bitmediği bu bölüm sonrası fragmanla izleyicileri sevindiren Şerbo, Fatih'in Giray ve Doğa yakınlığına kudurmasında vites arttırmasıyla keyiflendirdi.

Kaosun bitmediği bu bölüm sonrası fragmanla izleyicileri sevindiren Şerbo, Fatih'in Giray ve Doğa yakınlığına kudurmasında vites arttırmasıyla keyiflendirdi.

Doğa'nın imaj değişikliğine gittiği fragmanda akıllara Aslı Sütçüoğlu gelirken fragmana haliyle yorum yağdı.

İşte o fragman:

Gelen yorumlar da burada:

Gelen yorumlar da burada:
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