Doğa'nın Aslı Sütçüoğlu'na Benzediği Kızılcık Şerbeti Fragmanına Tepkiler
Doğa'nın Aslı Sütçüoğlu'na Benzediği Kızılcık Şerbeti Fragmanına Tepkiler
Kızılcık Şerbeti yine enfes bir bölümle ekranlara gelirken bölüm sonu fragmanı seyir zevkini resmen ikiye katladı. İşte Kızılcık Şerbeti fragmanına gelen tepkiler...
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Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünü yine ağzımız bir karış açık izledik.
Nursema-Umut boşanması, Giray ve Doğa'nın yakınlığı, Fatih'in kudum kudum kudurması, Görkem'in aşırı narsist ruh hali derken Şerbo'da nefes alamadık.
Kaosun bitmediği bu bölüm sonrası fragmanla izleyicileri sevindiren Şerbo, Fatih'in Giray ve Doğa yakınlığına kudurmasında vites arttırmasıyla keyiflendirdi.
İşte o fragman:
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