Yunus Emre'nin Eşi Beria, Aleyna ve Kocasının Tartışması Hakkında Konuştu!
Yunus Emre'nin Eşi Beria, Aleyna ve Kocasının Tartışması Hakkında Konuştu!
Survivor All Star'a son olarak aralarından su sızmayan Aleyna ve Yunus Emre kavgası damga vururken, Yunus'u eşi Beria söz konusu olaya yorum yapmadan edemedi.
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Survivor All Star'da kavgalar eksik olmazken son bölüme Aleyna ve Yunus Emre arasındaki tartışma damgasını vurdu.
Son bölümde Nefise'yle şakalaşan Yunus Emre yanlışlıkla Aleyna'nın bacağına çarpınca Aleyna aniden köpürmüş ve tartışma başlamıştı.
İki yarışmacı arasından su sızmazken bu durumun yaşanması herkesi şaşırtırken Yunus Emre'nin eşi Beria bu konuda sessiz kalamadı.
Yunus Emre'ye sık sık "Aleyna'dan uzak dur" uyarısı yapan Beria bu konuda Aleyna'ya "Çemkiriyor" derken yorumunu sosyal medya hesabıdan paylaştı.
İşte Beria'nın o paylaşımı:
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