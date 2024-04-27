Gaddar'ın Yeni Bölümünde "Adnan Oktar" Olayına Yer Verildi!
Gaddar'ın Yeni Bölümünde "Adnan Oktar" Olayına Yer Verildi!
NOW ekranlarında yayınlanan Gaddar dizisi sık sık gündem olan olaylar konu edinirken bu defa Adnan Oktar olayını işleme kararı aldı.
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Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı Gaddar dizisi gündem olan olayları konu edinmesiyle öne çıkıyor.
Daha önce öldürülen taksici olayını da konu alan Gaddar dizisinde gündemsel olaylara dizideki karakter üzerinden unutulmayacak cezalar verilirken bu defa dizide epey iddialı bir konu işleniyor.
Gaddar'ın yeni bölümü için seçtiği konu Adnan Oktar olayı!
Dizide Arif Mübarek olarak işlenen Adnan Oktar'ın kadın müritlerine yaptıkları cesur bir şekilde işlenirken, Gaddar ve Müdür bu olayı peşine düşüyor.
İşte Gaddar'ın olay olan fragmanı:
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