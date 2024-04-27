Nursema'nın Küllerinden Doğduğu Kızılcık Şerbeti Son Bölümüne Gelen Tepkiler
Nursema'nın Küllerinden Doğduğu Kızılcık Şerbeti Son Bölümüne Gelen Tepkiler
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti son bölümüyle yine fırtınalar estirdi. Toksik Umut'tan kurtulan Nursema'nın küllerinden doğması hepimizi keyiflendirirken, Görkem'in aşırı narsist tavırlarına estağfurullah tövbe dedik.
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Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü heyecanı her dakika yüksek tutan enfes anlar yaşattı.
Nursema'nın toksik Umut'tan kurtulup yüzüne renk geldiği bölümde Çimen'in aydınlanması ve Doğa'nın Fatih'i kudurtmasıyla izlerken içimizin yağları erimedi desek yalan olur.
Ayıla bayıla izlediğimiz Şerbo'nun son bölümü yoğun beğeni alırken haliyle sosyal medyada da diziyi dilimizden düşüremedik.
İşte Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne gelen tepkiler:
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