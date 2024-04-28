Artık Genç Olmadıklarını Fark Ettikleri Anları Paylaşarak Hepimizi Gülümseten 17 Kişi
Artık Genç Olmadıklarını Fark Ettikleri Anları Paylaşarak Hepimizi Gülümseten 17 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bazen zamanın bu kadar hızlı geçtiğine şaşırırız. Bir an geliyor ki artık genç olmadığımızı fark ediyoruz. Bu durum hemen hemen herkesi biraz üzer. Genç olmadıklarını fark ettikleri anları paylaşan kişileri derledik. Buyurun...👇
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1. "Herhangi bir sitede doğum yılımı girmem gerektiğinde, görünmesi için aşağıya doğru kaydırdığımda anladım."
2. "Ailem gibi davranmaya başladığımda..."
3. "Akşamları dışarı çıkmak yerine evde kalmayı tercih ettiğim zaman yaşlandığımı fark ettim."
4. "Evimi dizayn ederken veya temizlerken heyecan duyuyorum."
5. "Liseyi bitirdiğim süre şu an ki gençlerin yaşıyla aynı."
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6. "Kalkarken dizlerimden ses geliyor ve yaşlı inlemesi gibi ses çıkarıyorum."
7. "Radyoda gençlik yıllarıma ait bir şarkı çıktığında radyocunun 'eskilerden bir şarkı' demesi."
8. "80. doğum günüm bir ipucuydu."
9. "Arkadaşlarımla birlikteyken anıların dışında artık hiçbir ortak noktamızın olmadığını fark ediyorum."
10. "Yanlış pozisyonda uyuduğum için boyun ağrısıyla uyanıyorum."
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11. "Akşam saat dokuz olduğunda geç oldu demem ve yeni bir elektrikli süpürge alırken heyecanlanmam..."
12. "Benim için ünlülerin ölmesi diyebilirim."
13. "Z kuşağının benim gençken dinlediğim müzik gruplarından haberinin olmaması..."
14. "Bir kıza çıkma teklifi ettim. Randevudayken yaşımı sordu ve bana yaşlı olduğumu söyledi. Bende onun bu kadar genç olduğunu bilmiyordum."
15. "Ülkenin daha yaşlı nüfusunun yaşadığı yerden, genç nüfusun aşağı şehre taşındım ve ne kadar yaşlandığımı fark ettim."
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16. "Gençler beni sinirlendiriyor ve daha otuzumda bile değilim."
17. "50'li yaşlarımın ortalarına geldiğimde, meteliksiz olduğumu ve hayatımın geri kalanında çalışacağımı fark ettim."
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