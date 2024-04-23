Her Motosikletlinin Hayalini Gerçekleştiren Adam Yaptıklarından Bin Pişman Oldu

@yenerzorba__ adlı TikTok kullanıcısı son videosunda hayalleri uğruna küçük çaplı bir nabız yükselmesi yaşasa da korkusu uzun sürmeden her şey düzeldi. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Genç adam yolda giderken araçların nakli için kullanılan lowbedle karşılaşmıştı.
Bu tip rampaların üzerinden atlamalar her motorcunun hayali olduğu gibi onun da hayaliydi.
Ve izin isteyerek üzerine çıktı ancak hayallerindeki gibi sonuçlanmadı. İşte o anlar 👇
Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu. 👇
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