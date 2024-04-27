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Metroda Genç Kıza Bakarak Mastürbasyon Yaptı

Metroda Genç Kıza Bakarak Mastürbasyon Yaptı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
27.04.2024 - 22:37

Başakşehir’de sabah saatlerinde işe gitmek üzere metroya binen bir genç kız, karşısına oturan yaşlı adam tarafından tacize uğradı. Şahıs, cinsel organını çıkartarak genç kıza karşı mastürbasyon yaparken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, bu sabah saatlerinde Kayaşehir - Kirazlı Metro hattında gerçekleşti. İddiaya göre, işe gitmek üzere metroya binen Z.B. isimli genç kız karşısına oturan bir kişinin tacizine uğradı.

Olay, bu sabah saatlerinde Kayaşehir - Kirazlı Metro hattında gerçekleşti. İddiaya göre, işe gitmek üzere metroya binen Z.B. isimli genç kız karşısına oturan bir kişinin tacizine uğradı.

Cinsel organını çıkartan yaşlı adam, genç kıza bakarak mastürbasyon yapmaya başladı. Olayı fark eden kız o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek tepki gösterdi. Şahıs metrodan inerek hızla uzaklaştı.

Cinsel organını çıkartan yaşlı adam, genç kıza bakarak mastürbasyon yapmaya başladı. Olayı fark eden kız o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek tepki gösterdi. Şahıs metrodan inerek hızla uzaklaştı.

İşte cep telefonu ile kayıt altına alınan o anlar...

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