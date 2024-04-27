Metroda Genç Kıza Bakarak Mastürbasyon Yaptı

Başakşehir’de sabah saatlerinde işe gitmek üzere metroya binen bir genç kız, karşısına oturan yaşlı adam tarafından tacize uğradı. Şahıs, cinsel organını çıkartarak genç kıza karşı mastürbasyon yaparken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.