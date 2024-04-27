Polis Diğer Polislere Ateş Açtı: 2 Polis Şehit Oldu
Polis Diğer Polislere Ateş Açtı: 2 Polis Şehit Oldu
Adıyaman'da bir polis, karakolda görev başında olan diğer polis memurlarına silahla ateş etti. Olayda yaralanan polislerin olduğu öğrenildi. Olay sonrasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre 2 polis şehit oldu.
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Olay, Adıyaman Altınşehir Polis Karakolu'nda yaşandı.
İddiaya göre, karakolda görevli bir polis memuru, bilinmeyen bir nedenle görev başındaki diğer polis memurlarına silahla ateş etti.
Olay sonrası yaralı polislerin olduğu, bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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