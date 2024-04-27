Polis Diğer Polislere Ateş Açtı: 2 Polis Şehit Oldu

Adıyaman'da bir polis, karakolda görev başında olan diğer polis memurlarına silahla ateş etti. Olayda yaralanan polislerin olduğu öğrenildi. Olay sonrasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre 2 polis şehit oldu.